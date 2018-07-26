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Рауль Кастро заявил об ужесточении американского эмбарго в отношении Кубы
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Рауль Кастро заявил об ужесточении американского эмбарго в отношении Кубы 

ТАСС 2 часа назад
ГАВАНА, 26 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты за последний год ужесточили торгово-экономическое эмбарго в отношении Кубы. Об этом заявил в четверг первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро.
"США ужесточили блокаду в отношении Кубы, в частности это касается наших финансовых транзакций", — сказал Кастро, выступая на торжественной церемонии в городе Сантьяго-де-Куба, посвященной одному из главных государственных праздников — Дню национального восстания.
Кастро констатировал, что отношения между Кубой и США начали ухудшаться осенью прошлого года. Тогда под предлогом «акустических атак», которым якобы подверглись американские дипломаты в Гаване, США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 17 человек ее дипмиссию в Вашингтоне.
По словам главы Компартии, несмотря на то, что между двумя странами существуют серьезные разногласия, дипломатические отношения сохраняются и Куба готова к «уважительному и взаимовыгодному диалогу» с США. Тем не менее, подчеркнул Кастро, Гавана никогда не поступится своими принципами ради улучшения отношений с Вашингтоном.
Первый секретарь ЦК Компартии также отметил, что американское эмбарго является одной из главных причин сохранения проблем в кубинской экономике.
Кастро покинул пост главы государства в апреле. На посту председателя Госсовета и Совета министров его сменил Мигель Диас-Канель.
Американское эмбарго
США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. Борьба против эмбарго является приоритетом внешней политики карибской страны.
По данным кубинских властей, блокада (так Гавана называет эмбарго) со стороны США за весь период своего действия нанесла ущерб экономике Кубы в размере $130,2 млрд Если же измерять потери от действующих уже более полувека санкций с учетом обесценивания доллара по отношению к золоту, то они достигнут $822,3 млрд
С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств — членов всемирной организации.
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