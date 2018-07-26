Ускользающий рынок: найдут ли спрос новые российские проекты в нефтегазохимии

В середине июля « Иркутская нефтяная компания » («ИНК») сообщила о намерении создать с китайской China Pingmei Shenma Energy Chemical Group совместное предприятие (СП), которое будет реализовывать проект по переработке попутного и природного газа. К 2022 году «ИНК» планирует возвести в административном центре Усть-Кут (855 км от Иркутска ) газоперерабатывающий завод (ГПЗ), который будет производить до 600 000 т полиэтилена из сырья Ярактинского и Марковского месторождений Иркутской области

Усть-Кутский ГПЗ — не единственный проект в нефтегазохимии, заявленный российскими компаниями в последние годы. В мае на Петербургском международном экономическом форуме «Газпром» заключил контракт на поставку этана с Амурского ГПЗ на одноименный газохимический комплекс ( ГХК «Сибура» , который будет ориентировочно производить 1,5 млн т полиэтилена в год. Принять окончательное инвестиционное решение по проекту Амурского ГХК «Сибур» планирует в середине 2019 года — к тому моменту компания будет завершать строительство комплекса «Запсибнефтехим» годовой мощностью 1,5 млн т этилена и 2 млн т полиолефинов.

Ввод в строй «Запсибнефтехима» позволит заместить импорт полиэтилена, который, согласно данным Маркет Репорт, в 2017 году вырос на 12%, до 603,8 млн т. При этом к 2020 году на российском рынке полиэтилена возникнет профицит величиной в 0,3 млн т, который к 2030-му увеличится до 4,2 млн т — такую оценку в феврале в статье для отраслевого издания «Нефтегазовая вертикаль» привел тогдашний замминистра энергетики Кирилл Молодцов . В своих расчетах он учитывал эффект только от запуска «Запсибнефтехима», при том что мощности по производству полиэтилена возрастут также за счет некоторых других проектов — газохимического комплекса в Буденновске , строительство которого «Лукойл» анонсировал в феврале, «Восточной нефтехимической компании» «Роснефти» , которая в исходной конфигурации должна будет ежегодно производить 850 тыс. т полиэтилена, и уже упомянутых Амурского ГХК «Сибура» и Усть-Кутского ГПЗ «ИНК».

Профицитным станет и рынок полипропилена, импорт на котором (171 200 т. в 2017 году, по данным Маркет Репорт) будет с лихвой покрыт за счет не только «Запсибнефтехима» (500 000 т в год), но и уже упомянутых ВНХК (800 000 т в год) и Буденновского ГХК. Из-за ограниченности внутреннего рынка эти проекты будут ориентированы на экспорт, тем более что потенциальный внешний спрос на полиолефины есть. Согласно оценке S&P Global Platts, дефицит полипропилена в Азии увеличится с 1,6 млн т в 2017 году до 2,3 млн т в 2020-м и 9,7 млн т в 2027-м. Однако на азиатском рынке российским компаниям придется конкурировать не только между собой, но и с зарубежными производителями — согласно прогнозу S&P Global Platts, на североамериканском рынке полипропилена благодаря запуску новых мощностей профицит увеличится со 145 тыс. т в 2017 году до 1,5 млн т в 2027-м, а на ближневосточном — с 3,5 млн т до 7,6 млн т соответственно.

То же самое касается и глобального рынка полиэтилена: рост дефицита в Азии (с 10,2 млн в 2017 году до 26,6 млн т в 2027-м) будет компенсирован увеличением профицита в Северной Америке (с 5,3 млн до 10,2 млн т) и на Ближнем Востоке (с 12,5 млн до 19,2 млн т). Конкуренцию могут составить и компании из республик бывшего СССР, где сейчас строится несколько новых полимерных производств, которые, согласно подсчетам CREON Energy, суммарно будут выпускать 2,9 млн т полиэтилена и 760 000 т полипропилена. Ситуацию осложняет сокращение дефицита полиэтилена в Европе, который снизится с 2,3 млн т в 2017 году до 232 000 т в 2027-м — такой прогноз аналитики S&P Global Platts привели в августе прошлого года, т.е. до того, как стало известно о планах «Газпрома» построить в Усть-Луге газохимический комплекс, который должен будет производить 1,5 млн т полиэтилена в год.

Высокой будет и конкуренция на мировом гелиевом рынке, увеличить присутствие на котором «Газпром» планирует за счет Амурского ГПЗ, рассчитанного, в том числе, на производство 60 млн куб. м товарного гелия в год. Россия могла бы частично заместить на глобальном рынке США , которые за 2012-2017 годы более чем двукратно сократили поставки гелия из хранилища Клиффсайд — с 60 млн до 28 млн куб. м, по данным Геологической службы США (при общемировом потреблении в 160 млн куб. м, согласно оценке CREON Energy за 2017 год). Однако потенциальную нишу частично уже занимает Катар , пропорционально увеличивший производство гелия за тот же срок — с 13 млн до 45 млн куб. м. В результате и здесь запуск новых мощностей повлечет за собой проблему профицита.

В этих условиях преимущества получат те компании, которые сумеют раньше реализовать заявленные проекты. Неслучайно «Сибур» перенес запуск «Запсибнефтехима» с 2020 на 2019 год, а «Газпром» начнет поставки по «Силе Сибири» уже в декабре следующего года, а не в 2021-м, как планировалось изначально — сырье по этому трубопроводу будет получать Амурский ГПЗ, являющийся частью проекта по экспорту газа в Китай . Время покажет, последуют ли этому примеру другие участники отрасли.

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