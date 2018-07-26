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Грушко заявил о продвижении в вопросе использования транспондеров над Балтикой
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Грушко заявил о продвижении в вопросе использования транспондеров над Балтикой 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. В вопросе использования транспондеров (устройство автоматической идентификации воздушного судна) при полетов над Балтикой достигнуто продвижение, но дальнейший прогресс зависит от западных партнеров. Об этом в интервью ТАСС в четверг заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"По транспондерам есть продвижение. Хорошие результаты были достигнуты в рамках рабочей группы ИКАО (Международная организация гражданской авиации) по авиабезопасности на Балтике. Результатом этой работы стали рекомендации для полетов гражданской и военной авиации", — отметил высокопоставленный дипломат.
При этом он подчеркнул, что уже установлен коммерческий внетрассовый маршрут между Санкт-Петербургом и Калининградом, который используется для полетов российской военной авиации. По его словам, данный маршрут сертифицирован Евроконтролем, «всеми странами, через которые он пролегает». «Это позволяет в автоматическом режиме направлять полетные планы, а также использовать транспондеры», — добавил собеседник агентства.
"Мы готовы двигаться вперед, но это зависит от готовности наших партнеров или тех стран, которые заинтересованы в упорядочении военной деятельности и создании режимов недопущения и предотвращения опасных военных инцидентов", — сказал Грушко.
1 июля 2016 года президент Финляндии Саули Ниинистё на переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным предложил договориться о правилах полетов над Балтикой, чтобы гарантировать их безопасность. По его словам, первым шагом мог бы стать запрет полетов над Балтикой с выключенными транспондерами. В свою очередь Путин заявил, что Москва поддерживает предложение Хельсинки.
Пока же многие полеты военной авиации, как стран НАТО, так и России над Балтикой проходят с выключенными транспондерами, что дает сторонам основания для обвинений в нарушениях воздушного пространства.
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