Грушко заявил о продвижении в вопросе использования транспондеров над Балтикой

Александр Грушко. МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. В вопросе использования транспондеров (устройство автоматической идентификации воздушного судна) при полетов над Балтикой достигнуто продвижение, но дальнейший прогресс зависит от западных партнеров. Об этом в интервью ТАСС в четверг заявил заместитель министра иностранных дел РФ

"По транспондерам есть продвижение. Хорошие результаты были достигнуты в рамках рабочей группы ИКАО (Международная организация гражданской авиации) по авиабезопасности на Балтике. Результатом этой работы стали рекомендации для полетов гражданской и военной авиации", — отметил высокопоставленный дипломат.

При этом он подчеркнул, что уже установлен коммерческий внетрассовый маршрут между Санкт-Петербургом Калининградом , который используется для полетов российской военной авиации. По его словам, данный маршрут сертифицирован Евроконтролем, «всеми странами, через которые он пролегает». «Это позволяет в автоматическом режиме направлять полетные планы, а также использовать транспондеры», — добавил собеседник агентства.

"Мы готовы двигаться вперед, но это зависит от готовности наших партнеров или тех стран, которые заинтересованы в упорядочении военной деятельности и создании режимов недопущения и предотвращения опасных военных инцидентов", — сказал Грушко.

1 июля 2016 года президент Финляндии Саули Ниинистё на переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным предложил договориться о правилах полетов над Балтикой, чтобы гарантировать их безопасность. По его словам, первым шагом мог бы стать запрет полетов над Балтикой с выключенными транспондерами. В свою очередь Путин заявил, что Москва поддерживает предложение Хельсинки