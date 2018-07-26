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Псковские антимонопольщики проверяют региональный рынок госСМИ
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Псковские антимонопольщики проверяют региональный рынок госСМИ 

Псковская губерния 37 минут назад
Псковское управление Федеральной антимонопольной службы анализирует рынок СМИ Псковской области, сообщила 26 июля глава управления Ольга Милонаец. Антимонопольщики проверяют, на что идут госсубсидии, которые получают госСМИ, которыми владеют государственные и муниципальные предприятия, сообщает «МК в Пскове». «Смотрим, насколько эта субсидия важна государству. Например, районные газеты должны получать субсидии только на те полосы, где публикуют правовую информацию. Остальные деньги должны разыгрываться на конкурсной основе», — заявила Милонаец. По итогам проверки УФАС хочет сформулировать предложения для администрации области.
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