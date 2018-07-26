«Библиополяна» отрылась в Вешняках на улице Молдагуловой 

Поклонники чтения из Восточного округа могут найти книги везде, даже на улице. Такую неожиданную возможность для жителей района предоставила библиотека № 90 им. А. С. Неверова.
— Каждый четверг, если позволяет погода, у нас перед зданием библиотеки располагается «Библиополяна», — рассказывает главный библиотекарь Татьяна Чибадина. — Стараемся организовать всё так, чтобы было интересно и детям, и взрослым. Причём у старшего поколения такой задор, что соревнуются с младшим — кто кого перерисует на конкурсе «Солнце, лето и футбол». Тут и фантазия включается, и юмор, а многие, к тому же, и рисуют великолепно.
Сотрудники библиотеки успевают пообщаться с участниками «Библиополяны» о литературе, знакомят с библиотекой. Каждый уносит с собой на память буклет о «неверовке». А за участие в конкурсах вешняковцы получают книги.
Акция проводится каждый четверг на летней площадке в скверике перед библиотекой № 90 им. А. С. Неверова по адресу: ул. Молдагуловой, д. 3Б. Приходите с 12.00 до 15.00, если не будет дождя.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО.