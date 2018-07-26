РБК: «Магнит» обсуждает с «Лукойлом» возможность открытия магазинов на базе АЗС

"Пилот, аналогичный почтовому, мы намерены запустить с «Лукойлом». Предполагается, что это могут быть магазины на базе автозаправочных станций. Мы пока на этапе обсуждения с партнерами возможных направлений сотрудничества", — отметила она.

В «Лукойле» подтвердили ТАСС, что идет обсуждение возможных направлений сотрудничества.

Ранее «Магнит» и "Почта России" начали продажи в тестовых точках на базе почтовых отделений в Москве, Краснодарском крае Рязанской области , всего 13 точек. В ассортименте стационарных точек насчитывается от 200 до 800 наименований товаров в зависимости от площади и месторасположения отделения связи, в автолавке — около 50 позиций.