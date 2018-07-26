Ещё
РБК: «Магнит» обсуждает с «Лукойлом» возможность открытия магазинов на базе АЗС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РБК: «Магнит» обсуждает с «Лукойлом» возможность открытия магазинов на базе АЗС 

ТАСС 38 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ретейлер «Магнит» обсуждает с компанией «Лукойл» возможность пилотного открытия магазинов на базе автозаправок. Об этом сообщила гендиректор торговой сети Ольга Наумова в интервью РБК.
"Пилот, аналогичный почтовому, мы намерены запустить с «Лукойлом». Предполагается, что это могут быть магазины на базе автозаправочных станций. Мы пока на этапе обсуждения с партнерами возможных направлений сотрудничества", — отметила она.
В «Лукойле» подтвердили ТАСС, что идет обсуждение возможных направлений сотрудничества.
Ранее «Магнит» и "Почта России" начали продажи в тестовых точках на базе почтовых отделений в Москве, Краснодарском крае и Рязанской области, всего 13 точек. В ассортименте стационарных точек насчитывается от 200 до 800 наименований товаров в зависимости от площади и месторасположения отделения связи, в автолавке — около 50 позиций.
Сеть магазинов «Магнит» основана в 1994 году Сергеем Галицким. Общее количество магазинов сети на 30 июня 2018 года составило 16 тыс. 960 (12 тыс. 503 «магазина у дома», 244 гипермаркета, 213 супермаркетов «Магнит Семейный» и 4 тыс. магазинов дрогери).
ТАСС: последние новости
Экс-главу департамента экономразвития Курганской области обвинили в превышении полномочий Теннисистка Севастова вышла в четвертьфинал турнира Moscow River Cup Прокуратура проводит проверку парка развлечений в Петербурге после травмы подростка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа57
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями19
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР112
С Крымским мостом может произойти страшное438
Британия подняла истребители из-за Су-2453
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение