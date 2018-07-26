РБК: «Магнит» обсуждает с «Лукойлом» возможность открытия магазинов на базе АЗС 

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ретейлер «Магнит» обсуждает с компанией «Лукойл» возможность пилотного открытия магазинов на базе автозаправок. Об этом сообщила гендиректор торговой сети Ольга Наумова в интервью РБК.
"Пилот, аналогичный почтовому, мы намерены запустить с «Лукойлом». Предполагается, что это могут быть магазины на базе автозаправочных станций. Мы пока на этапе обсуждения с партнерами возможных направлений сотрудничества", — отметила она.
В «Лукойле» подтвердили ТАСС, что идет обсуждение возможных направлений сотрудничества.
Ранее «Магнит» и "Почта России" начали продажи в тестовых точках на базе почтовых отделений в Москве, Краснодарском крае и Рязанской области, всего 13 точек. В ассортименте стационарных точек насчитывается от 200 до 800 наименований товаров в зависимости от площади и месторасположения отделения связи, в автолавке — около 50 позиций.
Сеть магазинов «Магнит» основана в 1994 году Сергеем Галицким. Общее количество магазинов сети на 30 июня 2018 года составило 16 тыс. 960 (12 тыс. 503 «магазина у дома», 244 гипермаркета, 213 супермаркетов «Магнит Семейный» и 4 тыс. магазинов дрогери).