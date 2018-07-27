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В Геленджике показали уникальный дольмен
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В Геленджике показали уникальный дольмен 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Геленджике представили древний дольмен III-II тысячелетий до нашей эры, обнаруженный специалистами археологического общества Кубани, сообщает телеканал «360».
Старинное погребение археологи обнаружили во время раскопок, которые проходили с января по март 2018 года под руководством Валерия Кононова в окрестностях села Кринца.
В камере дольмена нашли 82 погребения, а рядом с ними следы поминальной трапезы. Всего во время раскопок археологи обнаружили 573 предмета, среди них более 30 сосудов, бронзовые украшения и железное оружие.
Все артефакты передали в Геленджикский историко-краеведческий музей, в ближайшее время там организуют выставку.
Чтобы дольмен лучше сохранился, его переместили в село Джанхот и установили недалеко от усадьбы В. Г. Короленко.
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