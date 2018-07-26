Мнение: Введение требований Техрегламента по лифтам ЕврАзЭС, видимо, будет отложено

Введение требований Технического регламента по лифтам Таможенного союза, видимо, придется отложить.

Такое мнение высказал вице-президент Национального лифтового союза, генеральный директор АДС «СО „Лифтсервис“ Алексей Захаров в ходе семинара „Актуальные вопросы развития лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта“.

По его словам, сейчас в России около 120 тыс. лифтов со сроком эксплуатации более 25 лет, которые, в соответствие с Техническим регламентом Таможенного союза Белоруссии Казахстана и России, должны быть демонтированы к 2020 году.

»Ситуация в этой сфере в стране постепенно улучшается. В прошлом году — впервые за много лет — в эксплуатацию введено на 2 тыс. больше лифтов, чем выведено. Всего было запущено 16 тыс. машин. С учетом программы опережающей замены лифтов, реально довести этот показатель до 20-22 тыс. Тем не менее, очевидно, что к 2020 году все выработавшие нормативный срок эксплуатации лифты заменены быть не могут», — констатировал эксперт.

Алексей Захаров сообщил, что Национальный лифтовой союз, как сообщество экспертов выступает за продление сроков введения требований Техрегламента ЕврАзЭС — примерно на 5 лет. «Сейчас для этого удобный момент. Недавно принято решение об обсуждении и внесении изменений в техрегламенты Таможенного союза. В числе прочих, можно внести корректировки и в документ по лифтам», — заключил он.