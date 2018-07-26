Глава управы района Щукино встретится с жителями 1 августа

В среду, 1 августа, пройдет очередная встреча главы управы района Щукино Олега Железняка с населением.

Собравшиеся поговорят о подготовке к празднованию Дня города на территории района. После обсуждения все желающие смогут задать свои вопросы главе управы и его заместителям.

Встреча состоится в помещении ГБУ ТЦСО «Щукино», которое находится по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом 4, корпус 2. Начало мероприятия в 19.00. Приглашаются все жители района Щукино.

Напомним, встречи с главой управы Щукина также проводятся каждую третью среду месяца. На них обсуждаются важные для района и жителей темы. (ео)