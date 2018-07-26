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Израиль рискует потерять права на проведение «Евровидения-2019»
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Израиль рискует потерять права на проведение «Евровидения-2019» 

BFM.RU 1 час назад
Израиль рискует потерять права на проведение песенного конкурса «Евровидение-2019», если не внесет залог в размере 12 млн евро на счет европейских кураторов (Европейский вещательный союз ЕВС) в течение пяти дней.
По информации агентства Hadashot, руководство израильской корпорации телерадиовещания «Кан», ответственной за организацию «Евровидения», направило письмо премьер-министру Биньямину Нетаньяху, министру финансов Моше Кахлону и министру связи Аюбу Кара, в котором говорится об угрозе срыва международного конкурса после того, как правительство заявило, что не увеличит бюджет корпорации.
Сообщается, что министр связи предложил корпорации кредит для покрытия залоговой суммы, но «Кан» отклонила условия кредитования и вместо этого потребовала увеличить бюджет в этом году.
«Кан» предупреждает, что, если деньги не будут получены в течение пяти дней, она вынуждена будет отменить проведение мероприятия в мае будущего года, передает РИА Новости.
Авторы петиции, обращенной к министрам, потребовали «быстро найти источник для покрытия залогового депозита, а также предоставить корпорации телерадиовещания соответствующий бюджет для проведения конкурса».
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