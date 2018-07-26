В префектуре ЗелАО жителям округа рассказали о текущем благоустройстве города

Первым заместитель префекта отметил знаковый объект — бульвар в 16-м микрорайоне. Площадь благоустройства составляет 11,4 гектара. Заказчиком выступило ГБУ «Автомобильные дороги». Олег Панин отметил, что работы ведутся там, где сложились места отдыха и досуга. В данный момент они проходят модернизацию.

Здесь предусмотрено выполнение работ по посадке деревьев и кустарников, увеличение площади цветников и создание рокариев. Также в благоустройство бульвара включено устройство велодорожек, реконструкция двух спортивных площадок с заменой покрытия и МАФ, постановка детских площадок, значительное увеличение парковых диванов и урн. В роще будут проведены работы по санитарной очистке.

— Бульварная зона 16-го микрорайона — излюбленное место для прогулок жителей района Крюково, и проект благоустройства вызвал большую заинтересованность у жителей, — сообщил заместитель префекта. — По результатам обсуждения с жителями в первоначальный проект были внесены корректировки. Объект планируется сдать 20 августа.

Затем Олег Панин доложил о ходе работ по продолжению благоустройства парка «Зеленый бор» в 23-м микрорайоне. Первая часть работ была выполнена в прошлом году, в этом году ведутся работы второго этапа на площади 2,9 гектара.

Кроме того, на объекте сейчас проводятся работы по благоустройству пруда и набережной. Объект планируется завершить к 1 августа.

Заместитель префекта особо выделил центральный объект благоустройства 2018-2019 гг. в Зеленограде — Парк 40-летия Победы. Площадь благоустройства составляет 35,2 гектара.

— С учетом срока начала работ данный объект будет переходящим на весну-лето 2019 года, — подчеркнул Олег Панин. — На сегодняшний день выполнены проектно-сметные мероприятия, проект находится в стадии согласования.

В Парке Победы планируется осуществить ремонт каскадного фонтана, замену и расстановка новых опор освещения. Также проект предполагает замену асфальтового покрытия на основных аллеях парка, устройство плиточного покрытия, восстановление газона и ремонт подпорных стенок.

Также планируется установить детские игровые площадки с песочной и водяной фермами, горками, зоной для занятий воркаутом и спортивными игровыми площадками.

По словам Олега Панина, продолжаются работы по благоустройству зоны отдыха «Черное озеро». Здесь проходит организация дорожно-тропиночной сети из гранитного отсева, посадка древесно-кустарниковых насаждений, обустройство спортивных площадок и пляжной зоны с заменой песка, установкой новых шезлонгов, медицинского пункта, спасательной вышки.

Также в Зеленограде до осени будут благоустроены дворовые территории округа, образовательные объекты. Большой объем работ будет проведен по ремонту и замене асфальтобетонного покрытия по всему округу.

— Мы постараемся сделать все, чтобы выполненные нами мероприятия по благоустройству украсили город и были достойным подарком для Зеленограда и его жителей, — заключил заместитель префекта.