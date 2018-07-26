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Жену экс-менеджера ЛУКОЙЛа доставили в больницу
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Жену экс-менеджера ЛУКОЙЛа доставили в больницу 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Супруге бывшего топ-менеджера «ЛУКОЙЛ» Елизавете Адаменко потребовалась помощь медиков. Девушку доставили в одну из московских больниц с острой болью в животе.
Врачи предполагают, что у модели могут быть воспаление и камни во внутренних органах, сообщает телеграм-канал Mash.
Ранее News.ru писал, что Лиза Адаменко проснулась в подъезде своего дома без сумочки за 8 тысяч долларов и кольца за 47 миллионов рублей. 19-летняя девушка возвращалась с вечеринки и уже в подъезде своего дома на Рочдельской улице поняла, что у неё нет ключей от квартиры. Недолго думая, юная модель решила переночевать в подъезде.
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