Жену экс-менеджера ЛУКОЙЛа доставили в больницу

Супруге бывшего топ-менеджера «ЛУКОЙЛ» Елизавете Адаменко потребовалась помощь медиков. Девушку доставили в одну из московских больниц с острой болью в животе.

Врачи предполагают, что у модели могут быть воспаление и камни во внутренних органах, сообщает телеграм-канал Mash.