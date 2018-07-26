В Брагино появились дизайнерские лавки с логотипом, который придумал Артемий Лебедев

Лавочку поставили у берега Волги

В Павловской роще в Дзержинском районе Ярославля впервые за много лет появились лавочки. А точнее, одна, зато какая! С дизайнерским логотипом, который когда-то придумал для Ярославля Артемий Лебедев

Тогда за этот логотип депутат заплатил 400 тысяч рублей

— Пацан сказал — пацан сделал, — гордится своей работой депутат облдумы Роман Фомичёв (он этой осенью снова собрался на выборы в региональный парламент).

Это первая и единственная лавочка в Павловской роще

Лавочку с логотипом в виде буквы «я» поставили на берегу Волги. Её уже оценили местные пенсионерки. Говорят, хорошо сделали. Кстати, опытный образец такой лавочки изготовили ещё в сентябре прошлого года. Вполне возможно, что их по Ярославлю расставят больше.