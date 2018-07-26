Ещё
Откуда появился боевой клич «Ура!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Откуда появился боевой клич «Ура!» 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Самый известный боевой клич русских войск — «Ура!» О том, откуда он появился, историки спорят до сих пор.
По одной из версий «ура» происходит от татарского слова «ур», что переводится как «бей». Эта версия заслуживает права на существование хотя бы по той причине, что русские на протяжении всей истории соприкасались с татарской культурой, у наших предков не раз была возможность слышать боевой клич татар. Не будем забывать и о монголо-татарском иге. Впрочем, есть и другие версии. Некоторые историки возводят наше «ура» к южнославянскому «уррра», что буквально означает «возьмем верх». Эта версия более слабая, чем первая. Заимствования из южнославянских языков в основном касались книжной лексики. Есть также версии о том, что «ура» происходит от литовского «вираи», что значит «мужчины», от болгарского «ургэ», то есть «вверх», и от тюркского восклицания «Hu Raj», что переводится как «в раю». На наш взгляд, это самые маловероятные гипотезы. Особого внимания заслуживает ещё одна версия. Она гласит, что «ура» произошло от калмыцкого «уралан». По-русски это значит «вперед». Версия достаточно убедительная, особенно, если учитывать тот факт, что первое документально подтвержденное применение крика «Ура» относится ко временам Петра I. Именно тогда в русской армии появилась нерегулярная калмыцкая кавалерия, которая использовала «уралан» в качестве приветствия. В таком бездоказательном деле как поиски происхождения боевого клича, конечно, не обошлось и без псевдоисторических гипотез. К таковым можно отнести версию «историка» Михаила Задорного, уверяющего, что «ура» — не что иное, как восхваление египетского бога солнца Ра.
Кириллица: последние новости
50 достопримечательностей Крыма Как зарабатывал Уинстон Черчилль Олешье, Тмутаракань, Белая Вежа: как у домонгольской Руси появились анклавы в степи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа48
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями20
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР108
С Крымским мостом может произойти страшное427
Британия подняла истребители из-за Су-2437
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение