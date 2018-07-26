Откуда появился боевой клич «Ура!»

Самый известный боевой клич русских войск — «Ура!» О том, откуда он появился, историки спорят до сих пор.

По одной из версий «ура» происходит от татарского слова «ур», что переводится как «бей». Эта версия заслуживает права на существование хотя бы по той причине, что русские на протяжении всей истории соприкасались с татарской культурой, у наших предков не раз была возможность слышать боевой клич татар. Не будем забывать и о монголо-татарском иге. Впрочем, есть и другие версии. Некоторые историки возводят наше «ура» к южнославянскому «уррра», что буквально означает «возьмем верх». Эта версия более слабая, чем первая. Заимствования из южнославянских языков в основном касались книжной лексики. Есть также версии о том, что «ура» происходит от литовского «вираи», что значит «мужчины», от болгарского «ургэ», то есть «вверх», и от тюркского восклицания «Hu Raj», что переводится как «в раю». На наш взгляд, это самые маловероятные гипотезы. Особого внимания заслуживает ещё одна версия. Она гласит, что «ура» произошло от калмыцкого «уралан». По-русски это значит «вперед». Версия достаточно убедительная, особенно, если учитывать тот факт, что первое документально подтвержденное применение крика «Ура» относится ко временам Петра I. Именно тогда в русской армии появилась нерегулярная калмыцкая кавалерия, которая использовала «уралан» в качестве приветствия. В таком бездоказательном деле как поиски происхождения боевого клича, конечно, не обошлось и без псевдоисторических гипотез. К таковым можно отнести версию «историка» Михаила Задорного, уверяющего, что «ура» — не что иное, как восхваление египетского бога солнца Ра.