Автоконцерны уличили в новых ухищрениях при замерах вредных выбросов

Исследовательский центр Еврокомиссии (ЕК) обнаружил доказательства того, что автопроизводители манипулировали результатами тестов на количество вредных выбросов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

На сей раз автопроизводители сознательно преувеличивали, а не занижали количество выхлопных газов во время тестирования автомобилей. Делалось это для того, чтобы установить более высокий базовый уровень выбросов, который будет утвержден в 2020 году. Так, некоторые машины проходили испытания с разряженным аккумулятором для того, чтобы часть работы двигателя уходила на их зарядку, во многих была отключена функция старт-стоп, способствующая экономии топлива.

«Нам не нравятся такие трюки. Мы будем делать все возможное для того, чтобы исходные данные тестов были реальными», — заявил еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете.

Конкретных автопроизводилей не называют, однако, по сведениям издания, к подобному манипулированию причастны многие. В среднем результаты тестов автопроизводителей на показатель выбросов вредных веществ были на 4,5% выше полученных в ходе независимой экспертизы исследовательского центра Еврокомиссии. В ноябре прошлого года ЕК предложила обязать автомобильные компании с 2020 по 2025 год сократить выбросы на 15%, а к 2030 году — на 30%.