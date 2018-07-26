В Майкопском районе началась реализация инвестпроекта в АПК

Договоренность о создании сельхозпредприятия была достигнута в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018»: тогда было подписано соглашение о намерениях между Кабинетом министров РА и ООО «СБ-Агро».

Сегодня фирма «СБ-Агро» уже запустила две теплицы под рассаду общей площадью один гектар, разбиты теплицы на территории пять гектаров, проведена система орошения на 40 гектарах под выращивание овощей в открытом грунте. Укомплектованы упаковочные цеха мощностью более трех тонн в смену. Создана система очистки воды, построены бытовые и санитарные помещения для персонала, смонтированы холодильные установки и оборудование, позволяющее заполнять упаковку азотно-углеродной смесью, что повышает срок хранения продукции в два раза.

Вложения инвестора уже составили около 360 миллионов рублей, всего на реализацию проекта будет затрачено свыше полумиллиарда рублей. В результате будет построено более 20 гектаров теплиц и подготовлено 70 гектаров под выращивание овощей в открытом грунте.

Глава республики осмотрел созданные на территории производственные и бытовые помещения, оборудование, ознакомился со специализированной сельхозтехникой, используемой фирмой.

Здесь же Мурат Кумпилов провел совещание с руководителями профильных министерств и ведомств, а также ресурсоснабжающих организаций.

"Это точка роста Майкопского района, инвестор вкладывает значительные средства в экономику региона, дает возможность трудоустроиться местным жителям, благоустраивает территорию, платит налоги. Сопровождение этого проекта должно вестись в ручном режиме. Обеспечьте максимально благоприятные условия для работы предприятия: поддержка в рамках соответствующих госпрограмм, решение земельных вопросов, обеспечение необходимых энергомощностей", — подчеркнул Мурат Кумпилов, обращаясь к руководителям отраслевых министерств и ведомств.

Министр сельского хозяйства РА Юрий Петров доложил, что предприятие может рассчитывать на получение несвязанной поддержки на выращивание овощей, субсидирование затрат на приобретение элитных семян и ГСМ. Также будет прорабатываться возможность субсидирования части затрат на строительство теплиц.

Об обеспечении газоснабжения предприятия доложил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Руслан Арашуков. В частности, достигнуты договоренности о прокладке к территории СБ-Агро газопровода высокого давления, что позволит полностью покрыть потребности инвестора.

Что касается увеличения энергомощностей, глава республики призвал директора Адыгейских электрических сетей Юрия Хомиченко включить в программу развития электросетевого комплекса региона модернизацию близлежащей подстанции «Садовая». Энергоснабжение комплекса сегодня составляет 150 киловатт.час с перспективой увеличения до 800 киловатт.час. При выходе комплекса на проектную мощность энергопотребление составит около двух мегаватт. Юрий Хомиченко заверил, что работа по созданию необходимых мощностей будет проведена.