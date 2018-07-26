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Голосовать можно будет и не по месту регистрации
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Голосовать можно будет и не по месту регистрации 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото Михаил Мойсеянчик
Ещё одна новость для избирателей 33 региона. То, что со вчерашнего дня начался очередной этап избирательной кампании во Владимирской области, мы писали ранее Но и это ещё не всё. В регионе можно будет воспользоваться услугой так называемого «мобильного избирателя».
Все жители Владимирской области, которые в единый день голосования, 9 сентября, будут находиться на территории региона, но не по месту своей регистрации, могут заранее, как это было на президентских выборах, подать заявление о включении их в списки избирателей по месту нахождения.
С 25 июля по 5 сентября это можно будет сделать в любом многофункциональном центре региона, в любой территориальной избирательной комиссии либо на портале «Госуслуг». А в период с 29 августа по 5 сентября в любой участковой избирательной комиссии.
Что касается московской избирательной кампании, то Владимирская область по большому к этому мероприятию никакого отношения иметь не будет. Московская городска избирательная комиссия самостоятельно развернёт пять участков на территории Владимирской области. Это сделано для удобства москвичей, которые летом выезжают на дачи в Киржачский, Петушинский и Александровский районы 33 региона.
«Мы только поможем кадрами, если нас об этом попросят. Всё остальное — организация, проведение голосования, составление списков, видеонаблюдение — лежит на Московской городской избирательной комиссии», — заявил Сергей Канищев, зампредседателя Избирательной комиссии Владимирской области.
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