Голосовать можно будет и не по месту регистрации

Фото Михаил Мойсеянчик

Ещё одна новость для избирателей 33 региона. То, что со вчерашнего дня начался очередной этап избирательной кампании во Владимирской области , мы писали ранее Но и это ещё не всё. В регионе можно будет воспользоваться услугой так называемого «мобильного избирателя».

Все жители Владимирской области, которые в единый день голосования, 9 сентября, будут находиться на территории региона, но не по месту своей регистрации, могут заранее, как это было на президентских выборах, подать заявление о включении их в списки избирателей по месту нахождения.

С 25 июля по 5 сентября это можно будет сделать в любом многофункциональном центре региона, в любой территориальной избирательной комиссии либо на портале «Госуслуг». А в период с 29 августа по 5 сентября в любой участковой избирательной комиссии.

Что касается московской избирательной кампании, то Владимирская область по большому к этому мероприятию никакого отношения иметь не будет. Московская городска избирательная комиссия самостоятельно развернёт пять участков на территории Владимирской области. Это сделано для удобства москвичей, которые летом выезжают на дачи в Киржачский, Петушинский и Александровский районы 33 региона.