На День города Владимира собрали полмиллиона

Полным ходом городские власти ведут подготовку к празднованию Дня города Владимира , который в этом году отметят 25 и 26 августа. Сегодня на заседании городского совета первый зам. главы администрации Владимир Гарев рассказал депутатам о том, как проходит сбор финансов на проведение праздника. Уже который год на Дни города не тратится ни копейки бюджетных средств — горожане гуляют исключительно на спонсорские деньги.

— На вчерашний день мы собрали 501 тысяч рублей, а сегодня сумма составила уже 514 тысяч, — сообщил Владимир Гарев. — В качестве спонсоров пока выступила 21 организация.

Данные средства были зачислены в городской бюджет. 400 тысяч рублей перераспределены управлению культуры, которое отвечает за проведение праздника, остальные деньги будут направлены на решение организационных вопросов.

Депутат Дмитрий Кушпита предложил назвать всех спонсоров поименно, но Владимир Гарев отметил, что далеко не все из них желают публичности. В то же время, по доброй традиции, сразу по окончанию праздника всех их приглашают в здание администрации, где после фуршета сити-менеджер Андрей Шохин и глава города Ольга Деева лично вручают меценатам благодарности.

На пресс-подходе по окончанию заседания горсовета корреспондент «ТВ-МИГ» поинтересовался у главы города: хватит ли этих денег для проведения праздника? Ольга Деева пояснила, что полмиллиона — это «очень мало», поскольку планируется разбить целую массу концертных и развлекательных площадок и пригласить на праздник самых крутых столичных артистов. А еще в планах городских властей — масштабный салют, так что, и мэрия, и депутаты совета надеются, что к финансированию Дня города подключатся, в меру своих возможностей, и другие предприниматели.