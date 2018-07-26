Минюст: запрет на миссионерство сохраняет межрелигиозный мир в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 июл — РИА Новости . Запрет на миссионерство позволяет сохранять стабильность и межрелигиозный мир в Узбекистане , заявил в четверг министр юстиции страны Русланбек Давлетов.

В 1998 году в Узбекистане был принят закон «О свободе совести и религиозных организациях», который запрещает действия, направленные на обращение верующих одних конфессий в другие (прозелитизм), а также любую другую миссионерскую деятельность. При этом закон гарантирует право граждан исповедовать любую религию.

"Этот запрет играет центральную роль в сохранении межэтнической толерантности и гармонии, мирного и стабильного сосуществования религий", — сказал Давлетов, которого цитирует местное интернет-издание gazeta.uz. По данным издания, глава минюста накануне выступил в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, где рассказал об изменениях в религиозной сфере в Узбекистане.

Давлетов отметил, что миссионерство и прозелитизм (стремление обратить других в собственную веру; работа, направленная на достижение этой цели) неизбежно приводят к сравнению религий, что может повлечь за собой социальное напряжение и разногласия. «Многие эксперты, когда приезжают в Узбекистан, говорят, что мы должны убрать этот запрет. Но это принципиальный вопрос для нас», — отметил министр.

Глава Минюста сообщил, что религиозная политика Узбекистана привержена международным стандартам и договорам, которые допускают некоторые ограничения в религиозных вопросах. «Религиозные права не являются абсолютными», — добавил Давлетов.

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что делегация республики во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 24-27 июля посещает США с рабочим визитом, в рамках которого примет участие в министерской конференции по вопросам продвижения религиозных свобод.

В Узбекистане зарегистрировано свыше 2,2 тысячи религиозных организаций, из которых более 90% являются мусульманскими. Вместе с тем, в республике осуществляют свою деятельность 157 христианских организаций, восемь еврейских общин, шесть общин бахаи, одно общество кришнаитов, есть один буддийский храм. В Совете по делам конфессий комитета по делам религий при Кабмине республике представлены религиозные организации всех 16 конфессий, зарегистрированных в стране.