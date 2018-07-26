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Самолеты Британии и США провели разведку над Крымом и Донбассом
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Самолеты Британии и США провели разведку над Крымом и Донбассом 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Британский самолет радиоэлектронной разведки Sentinel R.1 и американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk в четверг были замечены на радарах при выполнении задания над Черным морем и Донбассом.
Sentinel R.1 (ASTOR), представляющий собой полноценную систему воздушной разведки и управления нанесения ударами, действовал к юго-западу от Крыма.
Royal Air Force Sentinel R.1 ZJ691 RRR9987 on task over the Black Sea at FL410 pic.twitter.com/u3JRjQ8ixN
— Aircraft Spots (@AircraftSpots) 26 июля 2018 г.
Американский RQ-4B с бортовым номером 11-2048, помимо полетов вокруг полуострова, также был замечен в небе над Донбассом.
USAF RQ-4B 11-2048 FORTE10 on task over the Black Sea & Eastern Ukraine at FL530 pic.twitter.com/pe9d2Hs7GC
— Aircraft Spots (@AircraftSpots) 26 июля 2018 г.
Ранее Минобороны России призвало американскую сторону отказаться от разведывательных операций у российских границ, которые в последнее время стали проводиться все чаще. В Пентагоне на это ответили отказом.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik заявил, что подобная практика является стандартной для США как минимум с 2015 года. По его оценке, она будет сохраняться и далее.
«Поскольку стратегический курс Пентагона определяет Россию как одного из главных противников, средств на такую разведку с каждым годом выделяется все больше», — отметил эксперт.
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