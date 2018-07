Самолеты Британии и США провели разведку над Крымом и Донбассом

Британский самолет радиоэлектронной разведки Sentinel R.1 и американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk в четверг были замечены на радарах при выполнении задания над Черным морем и Донбассом.

Sentinel R.1 (ASTOR), представляющий собой полноценную систему воздушной разведки и управления нанесения ударами, действовал к юго-западу от Крыма

Royal Air Force Sentinel R.1 ZJ691 RRR9987 on task over the Black Sea at FL410 pic.twitter.com/u3JRjQ8ixN

— Aircraft Spots (@AircraftSpots) 26 июля 2018 г.

Американский RQ-4B с бортовым номером 11-2048, помимо полетов вокруг полуострова, также был замечен в небе над Донбассом.

USAF RQ-4B 11-2048 FORTE10 on task over the Black Sea & Eastern Ukraine at FL530 pic.twitter.com/pe9d2Hs7GC

— Aircraft Spots (@AircraftSpots) 26 июля 2018 г.

Ранее Минобороны России призвало американскую сторону отказаться от разведывательных операций у российских границ, которые в последнее время стали проводиться все чаще. В Пентагоне на это ответили отказом.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik заявил, что подобная практика является стандартной для США как минимум с 2015 года. По его оценке, она будет сохраняться и далее.