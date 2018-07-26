«Пушистая» гостиница: где найти передержку для питомца в Ижевске?

Перед отпуском всегда хватает забот, а если у вас еще есть домашний питомец, то головной боли прибавляется кто из близких или друзей за ним приглядит? К счастью, в последние годы развивается рынок гостиниц для животных. IZHLIFE выяснил, где и за сколько можно оставить любимца на время поездки.

Домашние условия

Некоторым хочется, чтобы их кот или собака чувствовали себя как дома. И поэтому выбирают услуги тех, кто живет бок о бок с животными.

Ижевчанка Татьяна Кузнецова уже несколько лет занимается передержкой кошек.

Животные живут в квартире, в отдельной кошачьей комнате. В ней для кошек устроены домики, стоят отдельные лежанки, когтеточки, на окнах там сетка антикошка. Убираемся у них каждый день, утром генеральная уборка, днем чистим лотки по мере загрязнения. Татьяна Кузнецова

Кормят хвостатых два раза в день и сухим кормом, и натуральным, в зависимости от потребностей. По необходимости котиков моют, расчесывают, чистят глаза и уши, стригут когти.

Хозяевам шлют фотоотчеты. Они вместе с содержанием и уходом входят в стоимость передержки. Отдельно покупаются наполнители для лотка и корм, иногда их предоставляют сами владельцы животных.

Условия для приема кошек следующие: животное должно быть здоровым, привитым, приученным к лотку и неагрессивным ни к другим людям, ни к другим животным.

Кстати, на постой берут и подобрашек, которые ищут новый дом. Но только после карантина и всех процедур в ветеринарной клинике.

А вот другая горожанка Елена Вольская обычно берет на постой собак и занимается этим не мене 15 лет. Но за раз у нее гостит не больше одной собаки, все-таки передержка это хобби для девушки, а не основная работа. Но уход при этом почти профессиональный, ведь у Елены две своих собаки.

Если постоялец, к примеру, привык гулять по несколько часов в день, то я гуляю по несколько часов в день, кормлю тем, что собака ест дома. Кстати, чтобы песик легче пережил расставание с хозяином, просим принести из дома лежанку и любимую игрушку питомца. Елена Вольская

Размещение у Вольской стоит 400 рублей в сутки для больших собак и 300 рублей в сутки для маленьких.

Хозяин всегда может позвонить по скайпу и узнать, как дела у питомца Размещение в гостинице

Есть для четвероногих и разные варианты гостиничного отдыха.

Гостиница Усы, лапы, хвост

Здесь берут кошек и собак любых пород и размеров. Миску и любимую игрушку питомца нужно привезти с собой. От владельцев кошек требуется наполнитель, а от хозяев собак маленьких пород пеленки. Еще для собак обязателен ветеринарный паспорт.

Если питомцу нужно лечение то он может пройти его во время нахождения в гостинице, потом хозяин получит рекомендации врача и необходимые чеки.

По желанию можно получать фотоотчет и даже заказать еду для любимца по особому рецепту. Но в этом случае нужно предоставить продукты.

Стоимость:

Кошка/кот: 250 руб. /сутки Собаки (маленькие) до 5кг: 350 руб. /сутки Собаки (средние) 5-15кг: 450 руб. /сутки Собаки (большие) больше 15кг: 550 руб. /сутки Собаки бойцовских пород: 650 руб. /сутки Гостиница для кошек и собак Мяу Лэнд

Тут принимают всех, даже хомяков, попугаев и черепах. Каждому гостю сохраняют рацион и режим питания и прогулок. Кошки живут в отдельной комнате, собаки в отдельном коттедже. Маленькие животные в клетках.

Владельцам отправляют фотоотчет, а перед постоем рекомендуют проконсультироваться с ветеринаром.

Стоимость:

Кошки: 340 руб. /сутки + корм и наполнитель Собаки: 450 руб. /сутки + корм Мелкие животные и птицы: 150 руб. /сутки + корм, которым питается любимец Кинологический центр Оружейный град

Здесь принимают только собак, зато любых. Живут питомцы в вольерах (летом открытых, зимой отапливаемых при температуре +22-23 С).

Выгул три раза в день, питание индивидуальное. За дополнительную плату можно заказать парикмахерские и ветеринарные услуги.

Стоимость:

Собаки малых пород: 400 руб. /сутки + корм с собой или 500 руб. /сутки и корм от центра. Собаки средних пород: 500 руб. /сутки + корм с собой или 600 руб. /сутки и корм от центра Собаки крупных пород: 700 руб. /сутки + корм с собой или 800 руб. /сутки и корм от центра

Ижевчане не боятся пользоваться услугами гостиниц. Например, Наталья Лебедева оставляла своих собак Жастина и Варю в гостинице ЗооТЕРЕМ ОК.

Конечно, немного переживала, как они там без нас. Тем более одна из собак у нас с характером, но даже с ней нашли общий язык. Мне говорили, что их водили на пруд купаться, это очень здорово. По корму нам предложили два варианта: кашу с мясными продуктами, которую варят там, или можно привезти свой корм. Цена приятная, 100 рублей в сутки. Наталья Лебедева