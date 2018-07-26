В правительстве Саратовской области устроили показ мод с шампанским и розами

Сегодня, 26 июля, в белом зале правительства Саратовской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню предпринимателя.

В ходе встречи первый заместитель губернатора региона Вадим Ойкин поздравил работников торговли и отметил их значительный вклад в развитие экономики и продовольственной безопасности.

«Я хотел отдельно выразить вам благодарность за оказанную правительству области поддержку и помощь в вопросах сдерживания темпов роста цен на продовольственные товары и услуги. Благодаря в том числе и вашей работе на протяжении последних несколько лет Саратовская область лидирует среди регионов ПФО по стоимости продовольственного набора», — заявил Ойкин.

Помимо этого, перед работниками торговли выступила министр экономического развития региона Юлия Швакова . Она рассказала, что в Саратовской области было инвестировано 2,8 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда рублей вложены в приобретение нового оборудования и инвентаря.

«Оптовая и розничная торговля объединяет более 30 тысяч хозяйствующих субъектов, преимущественно это малый и микробизнес, количество занятых работников — около 241 тысяч человек или 21,6% от общего количества от занятых в области», — отметила Швакова.

Также, по словам министра, ежегодно в отрасли создаются до 1,2 тысячи новых рабочих мест.

Стоит отметить, что в завершении торжества один из крупных магазинов меха устроил показ мод. Модели продемонстрировали новинки изделий, продающихся в магазине. Также чиновники поздравили отличившихся работников торговли региона, вручили им грамоты, розы и угостили шампанским.