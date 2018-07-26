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Слуцкий: Россия может задержать взнос в Совет Европы в 2019 году
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Слуцкий: Россия может задержать взнос в Совет Европы в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия с большой вероятностью не станет платить взнос в Совет Европы и в 2019 году, если до января не будут приняты поправки в регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), отменяющие санкционные статьи о возможности лишения ключевых полномочий национальные делегации. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Остается одна сессия до января. Не будет регламентных изменений — значит, мы не будем подавать заявку на участие в сессии в 2019 году и с большой вероятностью снова задержим свой взнос", — сказал он.
По мнению Слуцкого, «сегодняшних средств у Совета Европы хватит до весны будущего года». «Мы никого не зажимаем в угол, мы просто не хотим, чтобы нас возили лицом об стол за наши деньги», — добавил глава комитета.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции только ужесточились. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений.
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. 11 января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ в 2018 году.
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