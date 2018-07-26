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Южноуральский минсельхоз потребовал аграриев ускориться с заготовкой кормов
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Южноуральский минсельхоз потребовал аграриев ускориться с заготовкой кормов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На селекторном совещании с главами сельских муниципалитетов и руководителями АПК в районах первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин потребовал ускориться с заготовкой кормов.
«Заготовка кормов и подготовка техники к уборочным работам — главные задачи аграриев в июле. Необходимо заготовить достаточно сена, сенажа и силоса, чтобы обеспечить комфортную зимовку скота и хорошую молочную продуктивность в зимне-стойловый период 2018 — 2019 годов», — сказал первый заместитель министра Александр Завалищин.
По оперативным данным министерства, к 26 июля хозяйства области заготовили в среднем 6,6 центнера кормовых единиц на условную голову скота, это 43 тысячи тонн сена и 106 тысяч тонн сенажа в целом по АПК. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём уже заготовленной зелёной массы меньше на треть. Из всех сельскохозяйственных районов больше половины запланированного для себя объёма кормов заготовили только в Брединском (70%), Октябрьском (66%), Аргаяшском (59%), Кунашакском (56%) районах.
Тем не менее, считает замминистра, необходимый объём корма для зимовки скота будет обеспечен — сезон продолжается, в августе предстоит уборка силосных культур.
Параллельно с кормозаготовкой аграрии ведут работы по обработке пара и вовлечению в оборот неиспользуемых земель.
Пары обработаны на площади 338 тысяч гектаров, это 92 процента от запланированного. Кроме этого, введено в сельскохозяйственный оборот — распахано 8,3 тысячи гектаров залежных земель, план на текущий год — 20 тыс. га.
К предстоящей уборочной кампании, которая начнётся в августе, машинно-тракторный парк АПК практически подготовлен. Аграрии ведут закупку необходимого объёма горюче-смазочных материалов. Расчётная потребность составляет 48 тысяч тонн дизтоплива и 12 тысяч тонн бензина.
В хозяйствах ожидают вывода в поле 3,3 тысячи комбайнов и уборочных машин, более 1,2 тысяч жаток. Техническая готовность сельхозтехники к проведению уборки приближается к ста процентам. Часть сельскохозяйственных предприятий сегодня приобретает новую технику, в этом им оказывает поддержку государство. В текущем году на компенсацию части затрат на покупку сельхозтехники из областного бюджета планируется направить около 200 миллионов рублей, и дополнительно по федеральной программе «1432» приобретается техника по льготным ценам. В текущем году с использованием этих мер поддержки планируется приобретение техники на общую сумму около двух миллиардов рублей (в прошлом году на эти цели было затрачено 1,7 млрд рублей).
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