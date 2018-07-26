Рефсервис не реализовал свой потенциал

«Сегодня никто не заинтересован в том, чтобы разрабатывать и инвестировать в новый подвижной состав, хотя к 2020 году по завершению срока службы будут списаны рефрижераторные вагоны, — заметил Павел Иванкин. — Аналогов этому подвижному составу, который списывается, нет. В технических регламентах по перевозке рефрижераторных грузов все чаще стали прописывать снижение требований, что позволило перевозить их в совершенно неподготовленном подвижном составе».

По мнению эксперта, к такому положению привела пассивная позиция «Рефсервиса», который как дочерняя компания перевозчика и как самый крупный игрок, имел все возможности заняться формированием стратегии развития рынка и инвестициями в будущее. А без такой компании-драйвера никто не будет инвестировать в разработку дорогого подвижного состава.

На сегодняшний момент в отрасли нет никаких разработок на предмет того, какая логистическая инфраструктура необходима в будущем для развития отрасли, какого и сколько подвижного состава необходимо, какие и куда планируются товарные потоки. За 7 последних лет было много разговоров, но в реальности к такой работе не приступали. Более того, доля «Рефсервиса» за те же 7 лет на рынке снизилась вдвое. Поэтому, как полагает Павел Иванкин, продажа этой компании частному бизнесу едва ли будет способствовать усилению активности в работе на будущее.