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МВД получило нового страховщика вместо лишенного лицензии
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МВД получило нового страховщика вместо лишенного лицензии 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительство определило "ВТБ Страхование" единственным исполнителем услуг по страхованию жизни и здоровья сотрудников МВД России на 2018-2019 годы, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В конце мая Центробанк РФ отозвал лицензии у «Центрального страхового общества», которое сотрудничало с МВД РФ. Как выяснилось, страховщик не соблюдал требования к финансовой устойчивости и платежеспособности.
В пресс-центре МВД России позже сообщили РИА Новости, что руководством министерства ситуация взята на особый контроль. Как сказали в пресс-центре, «предпринимаются все необходимые меры для соблюдения социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел».
Вышедшее распоряжение правительства решило проблему. «Определить единственным исполнителем осуществляемой МВД России в 2018-2019 годах закупки услуг по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел РФ ООО „Страховая компания „ВТБ Страхование““, — говорится в документе.
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