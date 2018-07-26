МВД получило нового страховщика вместо лишенного лицензии

В конце мая Центробанк РФ отозвал лицензии у «Центрального страхового общества», которое сотрудничало с МВД РФ. Как выяснилось, страховщик не соблюдал требования к финансовой устойчивости и платежеспособности.

В пресс-центре МВД России позже сообщили РИА Новости, что руководством министерства ситуация взята на особый контроль. Как сказали в пресс-центре, «предпринимаются все необходимые меры для соблюдения социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел».