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В России появился первый флагманский магазин бытовой техники Bosch
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В России появился первый флагманский магазин бытовой техники Bosch 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Компания БСХ Россия объявила об открытии первого в России флагманского магазина Bosch. Он расположен в Москвы по адресу Цветной Бульвар, 2.
Как отмечают организаторы, новый магазин Bosch — единственное на сегодняшний день место в стране, где представлен полный ассортимент бытовой техники немецкого производителя. Можно подобрать не только отдельные приборы, но и найти комплексные решения.
Покупатели смогут получить персональную консультацию от сотрудников магазина и увидеть демонстрацию возможностей приборов.
Магазин предусматривает и вариант автономного общения посетителя с брендом. Для этого предусмотрено более 20 экранов, которые в режиме реального времени представляют продукцию и рассказывают историю Bosch. Сенсорные панели позволят ознакомиться с различными категориями бытовых устройств и самостоятельно оформить заказ.
Отдельно стоит отметить «живую кухню» с кулинарными шоу под руководством шеф-поваров, профессиональных тренеров и кулинарных блогеров. Информация о сессиях будет заранее появляться а сайте www.bosch-home.ru и на официальных страницах Bosch в социальных сетях.
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