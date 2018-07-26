Власти Ялты не смогли назвать сроки расселения ветхой «Звездочки»

Обещанного три года ждутСтроительство 120-квартирного жилого дома для обитателей гостиничного комплекса «Звездочка» предусмотрено в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития. Курировал этот проект Госкомитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК, а теперь — администрация Ялты. Эмине Кокач, одна из живущих в здании, показывает несколько десятков конвертов и увесистых папок с письмами и документами — переписку жильцов с различными ведомствами по поводу переселения. — Приходится заниматься писаниной! К кому мы только не обращались. Нередко на один и тот же вопрос получаем противоречивые ответы, — говорит Эмине. Вот письмо из Госкомнаца с обещанием, что строительство дома должно было начаться в 2015 году. Глава администрации Ялты Андрей Ростенко в письме от 28 апреля 2016 года сообщает жильцам о том, что первоначально планировали участок на улице Крупской, 50, но он не подходит по площади для строительства многоквартирного дома, его заменили на другой, по улице Санаторный въезд, 6. Позже в Госкомнаце уверяли, что в 2016 году будут сделаны проектно-изыскательные работы, а завершить строительство дома обещали в конце 2018-го. В общем, по словам жителей, за три года ничего не изменилось. Дом так и не начали строить. Отчаявшиеся обитали «Звездочки» написали очередное обращение, теперь президенту РФ, председателю Совета Федерации , главе Следственного комитета и генеральному прокурору РФ. Из ответа администрации Ялты на информационный запрос «РГ» стало понятно, что чиновники не могут определиться с участком. "Для проектирования и строительства жилого дома на 120 квартир рассматривается возможность выделения земельных участков, расположенных по следующим адресам: г. Ялта, ул. Санаторный выезд и ул. Курчатова", — сказано в официальном ответе.

Стоимость строительства будет определена по результатам положительного заключения государственной строительной экспертизы проектно-сметной документации. Из бюджета Ялты выделено 14,7 миллиона рублей на проектно-изыскательские работы. О сроках выполнения работ и начале строительства в муниципалитете не сообщают. — Моей бабушке 85 лет, она родилась в Гурзуфе, инвалид первой группы, участник войны, не видит, не слышит. Живет в «Звездочке» 23 года, в комнате удобств нет, зимой холодно, дует из щелей. Доживет ли бабушка до новоселья, успеет ли пожить в человеческих условиях, не знаю, — сетует ее внучка Земфира. Зимой жители «Звездочки» отапливают комнаты электрообогревателями. На это у семей уходит 5-8 тысяч рублей в месяц. Несмотря на то, что здание не имеет официально статуса общежития, хотя по сути таким является, жильцы добились права платить с октября по апрель за электроэнергию по льготному тарифу. Но ежегодно, накануне отопительного сезона, им приходится оббивать пороги энергопоставляющей компании и напоминать о своей льготе.12 квадратов на семьюВ 90-х в ялтинский гостиничный комплекс «Звездочка», возведенный в 1962 году, заселили несколько сотен человек из числа депортированных, вернувшихся на родину. Здание не предусмотрено для постоянного проживания: оно не оборудовано системами отопления, вентиляции и газоснабжения. Чиновники обещали, что это временно. Но люди живут здесь до сих пор. Дом официально аварийным не признан, хотя таким является. По всему фасаду трещины, кое-где можно просунуть ладонь, цоколь и бетонные лестницы частично разрушены, крыша протекает, коммуникации прогнили, трубы в санузлах текут. В коридорах и квартирах — устойчивый запах сырости, на стенах — плесень, в некоторых местах из-за постоянной влажности обвалился потолок. Экспертиза, заказанная жильцами для суда, гласит: «занимаемые истцами помещения по адресу г. Ялта, ул. Свердлова, д. 39, представляют опасность для жизни и здоровья по причине технического состояния конструкций корпусов зданий N1 и N2, которые относятся к категории „Аварийное состояние“. Также эксперт признал несоответствие помещений санитарно-техническим и пожарным нормам. Семья Эмине Кокач живет там с 1995 года, площадь ее квартиры — 12 квадратных метров. — Жители „Звездочки“ уже 12 лет пытаются решить вопрос с переселением. В 2016 году наше общежитие посетила прокурор Крыма Наталья Поклонская . Она была возмущена, в каких условиях нам приходится жить, — рассказывает Эмине. История с общежитием получила общественный резонанс. Прокуратура Ялты в интересах жильцов обратилась в ялтинский городской суд с иском к местной администрации о признании незаконным бездействие муниципалитета. Речь идет о длительном непредоставлении жилого помещения людям, что влечет угрозу их жизни и здоровью. Надзорное ведомство потребовало предоставить им благоустроенное жилье в черте города общей площадью на одного человека не менее нормы, предусмотренной законодательством. Суд постановил требования прокурора удовлетворить. Но администрация Ялты с этим не согласилась и в 2017 году подала апелляцию в Верховный суд РК, который отменил решение Ялтинского суда. Верховный суд также признал незаконным бездействие администрации Ялты и постановил предоставить жильцам благоустроенное жилое помещение равнозначное по общей площади ранее занимаемому. Жители „Звездочки“ с таким решением не согласны. Они считают, что это противоречит Жилищному кодексу — предоставить жилье им должны исходя из норм на каждого члена семьи. Ведь есть в общежитии семьи из пяти-восьми человек, которые ютятся на 12-24 „квадратах“. Оставили как естьВ прошлом году администрация Ялты объявила о том, что готова потратить 1,7 миллиона рублей на капремонт сетей водоснабжения и водоотведения в ветхом общежитии.

Жильцы утверждают, что никакой ремонт не делали. Они видели, что приходили какие-то люди, осматривали здание, но этим все и закончилось. В администрации Ялты сообщили, что жители „Звездочки“ сами препятствовали проведению ремонта. „РГ“ располагает письмом на имя начальника УКС от подрядной организации ООО „Велес“, которая сообщает о том, что при выполнении работ по госконтракту от 11 августа 2017 года — капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения и водоотведения бывшей гостиницы „Звездочка“ — местные жители препятствуют выполнению работ, рабочих на объект не допускали. В связи с этим работы были приостановлены. Тем временемГлава РК Сергей Аксенов поручил министерству топлива и энергетики Крыма до 1 сентября 2018 года снизить тариф на электроэнергию для общежитий с 2,43 до 1,93 рубля за киловатт.

По данным минтоплива, все общежития республики не имеют централизованного отопления и газоснабжения. Но при этом 80 процентов из них получают электроэнергию по завышенному тарифу. Из 374 общежитий, которым „Крымэнерго“ отпускает электроэнергию, всего 22 процента, или 86 общежитий, оплачивают по тарифу 1,93 рубля за киловатт.