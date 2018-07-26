На Ленинградском шоссе проведут соревнования по уличным танцам

Федеральное агентство по делам молодежи организует в парке Северного речного вокзала фестиваль уличной культуры «Здесь и сейчас». Мероприятие такого масштаба пройдет на севере столицы впервые. Гостей ждут в субботу, 28 июля.

Парк разделят на несколько тематических зон, где пройдут турниры по воркауту, стритболу, тайскому боксу, брейк-дансу, уличным танцам и граффити, а также рэп-баттлы.

— Каждое направление представят именитые гости, которые поделятся секретами мастерства, — рассказал Евгений Варфоломеев, пресс-секретарь парка «Северное Тушино», в состав которого входит парк Речного вокзала. — Среди амбассадоров: многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков ; вице-президент Федерации воркаута России Михаил Китаев; тренер сборной России по баскетболу Сергей Быков ; один из основателей команды по уличному футболу Денис Попков , известный под псевдонимом Жан-Пьер Папен; чемпион мира по брейк-дансу Султан Ныров, а также поэт и рэпер RE-pac.

Начало в 17.00. Парк Северного речного вокзала расположен на Ленинградском шоссе, 51. Вход на фестиваль свободный. (еп)