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На Ленинградском шоссе проведут соревнования по уличным танцам
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На Ленинградском шоссе проведут соревнования по уличным танцам 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Федеральное агентство по делам молодежи организует в парке Северного речного вокзала фестиваль уличной культуры «Здесь и сейчас». Мероприятие такого масштаба пройдет на севере столицы впервые. Гостей ждут в субботу, 28 июля.
Парк разделят на несколько тематических зон, где пройдут турниры по воркауту, стритболу, тайскому боксу, брейк-дансу, уличным танцам и граффити, а также рэп-баттлы.
— Каждое направление представят именитые гости, которые поделятся секретами мастерства, — рассказал Евгений Варфоломеев, пресс-секретарь парка «Северное Тушино», в состав которого входит парк Речного вокзала. — Среди амбассадоров: многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков; вице-президент Федерации воркаута России Михаил Китаев; тренер сборной России по баскетболу Сергей Быков; один из основателей команды по уличному футболу Денис Попков, известный под псевдонимом Жан-Пьер Папен; чемпион мира по брейк-дансу Султан Ныров, а также поэт и рэпер RE-pac.
Начало в 17.00. Парк Северного речного вокзала расположен на Ленинградском шоссе, 51. Вход на фестиваль свободный. (еп)
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