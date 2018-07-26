Архитектор рассказал, почему дома в Зеленограде не должны были быть выше деревьев

Архитектор Юрий Грошев , автор блога о советской архитектуре на Facebook, выступил в эфире радио «Маяк» с рассказом об устройстве Зеленограда и о плане строителей города.

Согласно информации спикера, Игорь Рожин — советский архитектор, построивший «Лужники» и получивший задание о разработке архитектуры Зеленограда — следовал требованию о том, чтобы в Зеелнограде были построены исключительно типовые проекты в строительстве жилья.

— И вот, город начинает развиваться именно по типовым проектам, — говорит Юрий Грошев. — Первый генеральный план, который разрабатывал Рожин, состоял из четырехэтажных домов. Он сразу поставил себе цель — дома не должны превышать по высоте деревья. Так как это были подмосковные поля и леса, им было очень удобно расположить дома среди деревьев. Пешеходная доступность до предприятий при этом была минимальная — можно было ходить на работу пешком через лес или добираться на велосипеде.

Полную запись эфира можно посмотреть здесь.

Фото Музея Зеленограда