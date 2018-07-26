Вместо Чебыкина — Токарев: в Зауралье новый директор департамента экономического развития

В правительстве сообщили, что Токарев стал исполнять обязанности замгубернатора с сегодняшнего дня В Кургане исполнять обязанности заместителя губернатора — директора департамента экономического развития будет Сергей Токарев. Распоряжение подписал первый заместитель главы региона Виктор Сухнев (сам Алексей Кокорин в отпуске). В пресс-службе губернатора сообщают, что ранее Сергей Токарев занимал должность заместителя Сергея Чебыкина — начальника управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям.

В начале недели появилась информация об обысках в кабинете Чебыкина, после чего стало известно о том, что он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Хотя в пресс-службе главы региона настаивать, что заявление было написано до прихода силовиков.