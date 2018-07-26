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Вместо Чебыкина — Токарев: в Зауралье новый директор департамента экономического развития
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Вместо Чебыкина — Токарев: в Зауралье новый директор департамента экономического развития 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
В правительстве сообщили, что Токарев стал исполнять обязанности замгубернатора с сегодняшнего дня  В Кургане исполнять обязанности заместителя губернатора — директора департамента экономического развития будет Сергей Токарев. Распоряжение подписал первый заместитель главы региона Виктор Сухнев (сам Алексей Кокорин в отпуске). В пресс-службе губернатора сообщают, что ранее Сергей Токарев занимал должность заместителя Сергея Чебыкина — начальника управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям.
В начале недели появилась информация об обысках в кабинете Чебыкина, после чего стало известно о том, что он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Хотя в пресс-службе главы региона настаивать, что заявление было написано до прихода силовиков.
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