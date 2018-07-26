Молодые ученые на Урале разработали мобильную установку для быстрой очистки воды

ЕКАТЕРИНБУРГ , 26 июля. / ТАСС /. Молодые ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали малогабаритную мобильную установку для обеззараживания и очистки воды. Устройство, на которое уже подана заявка для получения патента Российской Федерации , можно использовать в полевых и экспедиционных условиях, сообщил в четверг ТАСС автор проекта, магистрант направления «Инноватика» УрФУ Владислав Алексеев

"Мобильную установку предполагается использовать для очистки воды из природных источников. Работа по очистке воды основана на эффекте гидродинамической кавитации, то есть при понижении давления образуется большое количество пузырьков пара, которые схлопываются при достижении критического размера, за счет такого локального «взрыва» вокруг них образуется высокая температура — 500-800 градусов Цельсия — и давление, губительно влияющие на микроорганизмы. Мы совместно с научным руководителем Юрием Рягиным подали заявку на патент, и сейчас ожидаем ответа от Федерального института промышленной собственности (ФИПС)", — сказал собеседник агентства.

По его словам, мобильное устройство состоит из фильтров первичной очистки от механических примесей, фильтров конечной доочистки воды и рабочей ёмкости, где происходит обеззараживание. «После получения патента, возможно, мы найдем инвесторов и реализуем проект по производству таких установок на базе университета. Сейчас существуют подобные зарубежные аналоги, но особенность нашего изобретения в используемом эффекте кавитации, с помощью которого мы обеззараживаем воду. При этом очищение происходит без электроэнергии, насос ручной», — пояснил Алексеев.

Он добавил, что установку можно использовать в туристических и экспедиционных целях, а также при чрезвычайных ситуациях, когда открытые источники воды загрязнены или нет централизованной подачи.

"Она свободно помещается в походный рюкзак, поэтому удобна в использовании в различных ситуациях и условиях. В дальнейшем мы планируем продолжить работу над данным проектом", — уточнил собеседник агентства.

В УрФУ обучается около 50 тыс. студентов дневного и заочного отделений. Вуз предлагает около 400 направлений и специальностей по гуманитарным, инженерным, естественным и социальным наукам, математике и информатике, экономике и управлению.