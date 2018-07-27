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«Ситимобил» поднялся на второе место среди агрегаторов такси
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«Ситимобил» поднялся на второе место среди агрегаторов такси 

RB.ru 55 минут назад
Фото: RB.ru
Первое место среди агрегаторов такси все также удерживают приложения «Яндекс. Такси» и Uber, входящие в объединенную компанию. На их долю приходится 60% всех переходов из приложения «Сравни такси».
Второе место занимает «Ситимобил» (10%), далее следуют Gett (7%) и RuTaxi (7%). В «Сравни такси» отметили, что наибольший прирост за 2018 год показали «Ситимобил» и InDriver, а наибольшее падение — Uber.
«Ситимобил» удалось «в разы» увеличить число водителей и клиентскую базу после получения инвестиций в $35 млн от «Мегафона» и Mail.Ru Group в апреле 2018 года, рассказал глава сервиса Арам Аракелян. Агрегатор стремится в июле выполнить 1,5 млн заказов в Москве и занять 7-10 рынка в регионе.
В ответ на это «Яндекс. Такси» начал субсидировать до 50% стоимости поездок для удерживания доли на рынке, считает соучредитель «Сравни такси» Михаил Гейшерик. Другой собеседник издания в одном из агрегаторов знает, что «Яндекс. Такси» тестирует другие меры для водителей, в том числе снижение комиссии до 12% в часы пик, показ конечной точки маршрута и другие варианты поездок.
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