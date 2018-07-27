«Ситимобил» поднялся на второе место среди агрегаторов такси

Первое место среди агрегаторов такси все также удерживают приложения «Яндекс. Такси» и Uber, входящие в объединенную компанию. На их долю приходится 60% всех переходов из приложения «Сравни такси».

Второе место занимает «Ситимобил» (10%), далее следуют Gett (7%) и RuTaxi (7%). В «Сравни такси» отметили, что наибольший прирост за 2018 год показали «Ситимобил» и InDriver, а наибольшее падение — Uber.

«Ситимобил» удалось «в разы» увеличить число водителей и клиентскую базу после получения инвестиций в $35 млн от «Мегафона» Mail.Ru Group в апреле 2018 года, рассказал глава сервиса Арам Аракелян. Агрегатор стремится в июле выполнить 1,5 млн заказов в Москве и занять 7-10 рынка в регионе.