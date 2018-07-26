Волгоградцы смогут проводить собрания жильцов в виде конференции

25 июля в Госдуме в первом чтении был принят законопроект, позволяющий проводить общие собрания жильцов МКД в виде конференции.

По данным помощника депутата волгоградской областной Думы Николая Лукьяненко, предлагаемый вариант предусматривает выбор делегата от каждого этажа подъезда, который будет представлять интересы соседей. Он будет избираться на срок от трех до семи лет. Передавать свои полномочия другому лицу он не имеет права, но собственники смогут переизбрать своего делегата досрочно. По словам регионального координатора проекта «Школа Грамотного Потребителя», депутата областной Думы Николай Лукьяненко , этот закон облегчит управление домом и улучшит общение между жильцами.

«Возможность собрать кворум на общем собрании собственников станет реально достижимой. К нам часто обращаются жители, столкнувшиеся с проблемами, которые могут решиться только в рамках общего собрания, однако собрать необходимое количество собственников не всегда получается. Всё-таки доверить соседу свой голос всегда проще и надёжнее, чем жильцу другого подъезда», — отметил парламентарий.