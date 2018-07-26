О ямальских проектах узнают в Беларуси

Сегодня, 26 июля, в белорусском городе Гомель начинается международный форум лидеров некоммерческих организаций Союзного государства. Арктический регион представляет член Молодёжного правительства ЯНАО Ольга Подковыркина.

Она познакомит участников форума с международными культурно-гуманитарными проектами Ямала и выступит с докладом «Привлечение к занятиям спортом и физкультурой посредством реализации социально значимых проектов». Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в окружном департаменте международных и внешнеэкономических связей. Его директор Александр Мажаров является куратором представителя молодёжного совещательного органа.

На форуме эксперты, лидеры НКО России Беларуси , представители общественных организаций и молодёжные активисты обменяются опытом и идеями для новых совместных проектов, наладят новые контакты и укрепят добрососедские связи, а также повысят свою квалификацию.

Отметим, важным приоритетом в работе Ямала с соотечественниками является поддержка детского и молодёжного движения, а также международные культурно-гуманитарные связи.