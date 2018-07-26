На Восточной Мессояхе рекордными темпами построили два высокотехнологичных «фишбона»

Компания «Мессояханефтегаз» завершила строительство двух сверхсложных скважин на Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО . Обе горизонтальные, выполнены в конструкции «фишбон», каждая — с шестью ответвлениями.

Скважину №206 построили с двумя пилотными стволами и шестью боковыми ответвлениями в горизонтальном участке. Общая проходка превысила 7 километров, показатель суток/1000 метров составил 4,3 — это рекорд для скважин такого типа. Строительство длилось 30 суток, ожидаемый дебит оценивается в 60 тонн в сутки, — сообщили ИА «Север-Пресс» в управлении корпоративных коммуникаций АО «Мессояханефтегаз».

Вторая скважина №304 построили с одним пилотным стволом и шестью боковыми ответвлениями за 18 суток. Общая проходка при её бурении составила почти 5 километров. Показатель суток/1000 метров — 3,69, это еще один рекорд для конструкции данного типа. По прогнозам суточный дебит после запуска в эксплуатацию оценивается в 75 тонн.

При строительстве сложных горизонтальных скважин использовали новые смазывающие добавки отечественного производства, позволяющие повысить эффективность процесса доведения нагрузки при направленном бурении. Специалисты предприятия подчеркивают, что горизонтальные участки «фишбонов» были пробурены одним рейсом с применением винтового забойного двигателя. Ранее для строительства подобных конструкций применялись только роторно-управляемые системы.

Сейчас в технологическом активе «Мессояханефтегаза» уже 18 скважин с боковыми ответвлениями в горизонтальном участке, до конца года построят еще столько же. Конструкции данного типа позволяют увеличить дебит скважины более чем на 40% за счет повышения коэффициента охвата разрозненных нефтенасыщенных пропластков.