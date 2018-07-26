Виктория Дайнеко перестала скрывать неидеальную фигуру

Певица Виктория Дайнеко в последнее время тщательно скрывает свою личную жизнь и до сих пор ни разу не выложила фотографию своей дочери от первого брака с Дмитрием Клейманом . Но если частную жизнь артистка скрывает, то мыслями по тому или иному поводу делится с поклонниками регулярно.

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Дайнеко показала фигуру в купальнике с глубоким декольтеПевица так утомилась работать летними днями, что думает в скором времени улететь отдыхать на море. Пока Виктория Дайнеко ностальгирует и публикует фото в купальнике. Так, сегодня Виктория выложила снимок, на котором позирует в кресле и демонстрирует ноги. Артистка приняла не самую удачную позу для фото, но специально не стала обрабатывать снимок. Певица решила показать поклонникам себя настоящую и призвала девушек не стесняться своих форм.

«Меня зовут Вика. У меня всегда при любом раскладе есть бёдра и попа. Согласна что лучше бы грудь, но что есть, все мое! И мне совсем нечего стыдиться. Я всегда считала что имея формы важно их поддерживать в хорошем тонусе. Тренировки, массажи, обертывания, потому что в моем понимании плохо может выглядеть только человек, который не любит и не ухаживает за собой. А красив каждый, любого размера и в любом весе», — написала под фотографией Дайнеко.

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Поклонники в комментариях написали множество комплиментов в адрес певицы и отметили, что девушка прекрасно выглядит и обладает довольно стройной фигурой. Напомним, что накануне Дайнеко призналась, что ее сердце занято, но раскрывать личность возлюбленного она не спешит.