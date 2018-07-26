В Россельхознадзоре рассказали о проблемах от маркировки молочной продукции

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что новый вид маркировки молочной продукции не решит проблему фальсификата. Об этом сообщает RNS.

"Мы со своей стороны говорили, что цели, которые ставит перед собой проведение этого эксперимента, и вообще маркировки как таковой — это снизить долю фальсификата. По мнению Россельхознадзора, новый вид маркировки не решит проблему фальсификата, а только усложнит жизнь непосредственно молокоперерабатывающих предприятий", — сказала Мелано.

Она подчеркнула, что маркировка является крайне дорогостоящей. Мелано добавила, что маркировка будет способствовать монополизации рынка теми, кто сможет позволить себе установить соответствующее оборудование.