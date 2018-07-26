Завершился финал конкурса красоты «Мисс Туризм России 2018», который проходил в Чебоксарах. В течение недели конкурсантки из 28 городов и регионов России готовились к главному финальному шоу. До этого прошли 4 промежуточных конкурса, и к финалу конкурса уже были определены победительницы в номинациях «Мисс Интеллект» — Татьяна Малютина (Астрахань), «Мисс Бикини» — Виолетта Милованова (Волгоград), «Мисс Дружба» — Ольга Юрченко (Люберцы) и «Лучший Национальный костюм» — Мирослава Квашнина (Барнаул).
Основные титулы были разыграны во время финала конкурса, который состоялся в ДК Чувашского Государственного Университета. Номинации «Зрительские симпатии» удостоилась представительница Башкортостана Анастасия Зайцева, 3-ье место жюри присудило участнице из Екатеринбурга Анастасии Кауновой, 2-ое место досталось Виолетте Миловановой из Волгограда. Главную корону конкурса, украшенную 1 500 камней Swarovski, увезла с собой представительница Татарстана, 20-летняя Камилла Хусаинова.
Все номинанты конкурса получили от партнера конкурса «Алмаз Холдинг» драгоценные изделия, а победительницы «Мисс Туризм России 2018» — денежные призы. Генеральным партнером конкурса «Мисс Туризм России 2018» выступил чебоксарский отель Garden Hotel Spa.