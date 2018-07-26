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Где конкурентные выборы?
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Где конкурентные выборы? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Много ли кандидатов выдвинулось на выборы, которые пройдут в крае 9 сентября? Где ожидаются самые конкурентные выборы?
Отвечает председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин:
«21 июля завершился период выдвижения кандидатов, которые захотели участвовать в выборах 9 сентября. В Единый день голосования в крае пройдёт 200 избирательных кампаний по замещению 1863 вакантных мандатов депутатов в муниципалитетах.
О своём желании баллотироваться избирательные комиссии уведомили почти 4 тыс. человек. По количеству выдвинутых кандидатов лидируют Краснокамск, где на выборы депутатов городской думы (20 вакантных мандатов) выдвинулись 129 человек, Кунгур (на 21 мандат приходится 93 кандидата) и Кизел (на 15 мандатов — 82 кандидата).
На выборы в Земские собрания, а также в городские думы в преобразованных муниципалитетах выдвинулось более четырёх кандидатов на один мандат. Это говорит о большом интересе к выборам, а значит, и к будущему развитию территорий. Сейчас избирательные комиссии проверяют документы и сведения, которые представили кандидаты. До 4 августа комиссии примут решения о регистрации либо откажут в ней кандидатам».
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