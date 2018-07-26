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Профсоюз «Уралвагонзавода» присоединился к протесту против пенсионной реформы
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Профсоюз «Уралвагонзавода» присоединился к протесту против пенсионной реформы 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
На Уралвагонзаводе начали раздавать листовки профсоюзного вестника с высказываниями против пенсионной реформы, сообщил вчера, 25 июля, портал Znak.com.
В листовке говорится, передает издание, что свердловские профсоюзы выступают категорически против повышения пенсионного возраста в нынешних условиях «недостаточного уровня заработной платы, отсутствия страхования от безработицы и перспективах массового сокращения рабочих мест».
«На расширенном заседании профсоюзного комитета ОО ППО «Уралвагонзавод» принято решение о сборе подписей в адрес президента РФ, Госдумы, Федерального собрания РФ с требованием не допустить повышения пенсионного возраста, начать широкое обсуждение с участием профсоюзов и других общественных организаций комплекса экономических мер, способных поднять жизненный уровень населения и решить проблему наполнения пенсионного фонда без повышения пенсионного возраста», — цитирует портал фрагмент документа, который раздают рабочим завода.
Znak.com сообщил, что в пресс-службе Уралвагонзавода подтвердили подлинность листовки и рассказали, что это официальный информационный листок для профсоюзных групповых организаторов, который выходит раз в месяц и транслирует новости «Роспрофпрома», «в том числе и профсоюза Уралвагонзавода как ячейки этой организации».
Издание напоминает, что в 2011 году Уралвагонзавод выступал в федеральной повестке как одна точек поддержки кандидата в президенты Владимира Путина, а начальник одного из цехов завода Игоря Холманских начал свою политическую карьеру с заявления о готовности «подъехать в Москву с мужиками и отстоять стабильность». Позднее Холманских стал полпредом президента в УрФО, а после избрания Путина на четвертый срок покинул этот пост, войдя в совет директоров Уралвагонзавода.
Отметим, 19 июля, Госдума в первом чтенииприняла законопроекто пенсионной реформе, который предусматривает постепенное, начиная с 2019 года, повышение в России возраста выхода на пенсию, пока он не достигнет 63 лет для женщин в 2034 году и 65 лет для мужчин в 2028 году. Таким образом, пенсионный возраст для мужчин в итоге должен быть повышен на пять лет, для женщин — на восемь лет.
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