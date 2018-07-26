Железный откат: компанию по торговле металлом оштрафовали на миллион за попытку подкупить ЧТПЗ

Мировой суд назначил штраф в миллион рублей компании по торговле металлопрокатом «Сток-Металл» за вознаграждение представителю Челябинского трубопрокатного завода , чтобы решить проблемы с поставкой продукции. Об этом сообщила старший помощник областного прокурора Наталья Мамаева.

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— Директор организации, желая избежать последствий, связанных с финансовыми потерями и возвратом поставленной контрагенту продукции, передал представителю ЧТПЗ 100 тысяч рублей за предоставление положительных ответов по запросам контрагентов о подтверждении соответствия подлинникам копий сертификатов качества продукции, поставленной ООО «Сток-Металл», — уточнила Наталья Мамаева

8 июля Ленинский райсуд приговорил бывшего директора организации за покушение на совершение коммерческого подкупа к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Облсуд оставил это решение без изменений.

Прокуратура Ленинского района возбудила в отношении ООО «Сток-Металл» административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). В итоге на юрлицо наложили крупный штраф.