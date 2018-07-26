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Железный откат: компанию по торговле металлом оштрафовали на миллион за попытку подкупить ЧТПЗ
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Железный откат: компанию по торговле металлом оштрафовали на миллион за попытку подкупить ЧТПЗ 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Мировой суд назначил штраф в миллион рублей компании по торговле металлопрокатом «Сток-Металл» за вознаграждение представителю Челябинского трубопрокатного завода, чтобы решить проблемы с поставкой продукции. Об этом сообщила старший помощник областного прокурора Наталья Мамаева.
Наказания для компании с нечистоплотным ведением бизнеса добилась прокуратура
— Директор организации, желая избежать последствий, связанных с финансовыми потерями и возвратом поставленной контрагенту продукции, передал представителю ЧТПЗ 100 тысяч рублей за предоставление положительных ответов по запросам контрагентов о подтверждении соответствия подлинникам копий сертификатов качества продукции, поставленной ООО «Сток-Металл», — уточнила Наталья Мамаева.
8 июля Ленинский райсуд приговорил бывшего директора организации за покушение на совершение коммерческого подкупа к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Облсуд оставил это решение без изменений.
Прокуратура Ленинского района возбудила в отношении ООО «Сток-Металл» административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). В итоге на юрлицо наложили крупный штраф.
Компании на Южном Урале регулярно наказывают по этой административной статье. В июле ООО «ЛАНИТ-Урал» признали виновным в передаче отката заместителю директора челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Василию Прокопенко за победу в конкурсе и заключение двух выгодных контрактов и оштрафовали на 115 миллионов рублей. Управляющей компании «Красногорский коммунальный сервис» придётся заплатить в бюджет полмиллиона за взятку работнику Госжилинспекции. В июне суд наложил штраф в 500 тысяч на «Магнитогорский хлебокомбинат», представитель которого преподнёс торт специалисту-эксперту Роспотребнадзора, проверявшему предприятие. В мае приставы взыскали с торговой компании «Петрович» штраф в полмиллиона за то, что фирма платила представителю челябинского филиала ОАО «Железнодорожная торговая компания» за возможность поставлять ей продукты питания.
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