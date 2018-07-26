Реставраторы отправились спасать наскальные рисунки в Томской области

В музее-заповеднике в Яшкинском районе Томской области начались работы по сохранению наскальных рисунков.

Сотрудники музея «Томская писаница» и специалисты из Санкт-Петербурга планируют к 10 августа заделать трещины в скалах и построить водостоки в обход наскальных рисунков, чтобы спасти их от разрушения. Уникальный памятник находится под открытым небом и постепенно разрушается под воздействием воды, ветра и растений.

«Лишайник, который состоит из гриба и водоросли, то есть это симбиотический организм, способен за счёт гриба проникать на некоторую глубину в камень. Проникая по микротрещинам каким-то, небольшим пространствам, он вызывает механическое разрушение поверхностного слоя породы», — рассказал ОТР профессор биологического факультета Санкт-Петербургского университета Дмитрий Власов

В музее-заповеднике насчитывается 280 изображений животных, птиц, человекоподобных существ, солнца и прочего. Самому старому рисунку около четырёх тысяч лет.