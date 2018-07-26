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Китай инвестирует в Башкирию более 19 миллиардов рублей
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Китай инвестирует в Башкирию более 19 миллиардов рублей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 26 июля, в городе Наньчан премьер-министр Правительства Башкирии Рустэм Марданов встретился с представителями департамента торговли провинции Цзянси и бизнесменами Китая. Состоялся деловой разговор о тесном сотрудничестве.
Встреча на площадке тракторного завода
— За последний год внешнеторговый оборот между Башкортостаном и Китаем вырос почти на 70%. Основная часть приходится на экспорт оборудования и транспортных средств в КНР, — отметил премьер-министр. — Также можно организовать поставку нефтехимической, продукции сельского хозяйства и лесной промышленности.
А что касается инвестиций, то Китай уже вкладывает немалые суммы в развитие производства на территории Башкирии.
Визит продолжился посещением автомобильного завода Цзянлин
— В настоящее время в республике с участием инвестиций из КНР реализуются три проекта. Общий объем капиталовложений превышает 19 миллиардов рублей, — доложил министр экономического развития РБ Сергей Новиков. — Это строительство завода по производству цемента в Сибае (инициатор — ООО «Индустриальный Парк Сычуань-Сибай», объем инвестиций 12,8 млрд рублей), предприятия по производству нефтегазового оборудования (инициатор — ООО «Золотые Времена Нефтегаза», объем инвестиций 1,04 млрд) и тракторного завода на территории Благовещенска (инвестор — компания «Чжифан», объем вложений — 5,7 млрд рублей). Далее хотят создать российско-китайский индустриальный парк в сфере деревообработки на территории Зауралья и переработки сельскохозяйственной продукции. Рассматривают возможность развития туризма, а также проектов на условиях государственно-частного партнерства в сфере транспорта и систем безопасности.
Предпринимателей заинтересовал экономический потенциал Башкирии
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