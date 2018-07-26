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Корпорация развития Саратовской области удалила безграмотный ролик об инвестиционной привлекательности региона
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Корпорация развития Саратовской области удалила безграмотный ролик об инвестиционной привлекательности региона 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Недавно созданная по инициативе губернатора Валерия Радаева Корпорация развития Саратовской области подготовила презентационное видео об инвестиционной привлекательности нашего региона, в котором оказалась орфографическая ошибка. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает центр журналистских расследований «Медиаликс 64».
Ролик корпорация опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Facebook. В нем, как пишет издание, Саратовскую область назвали «одним из самых современных и динамично развивающихся регионов», «территорией грандиозных инвестиционных возможностей» и «средой комфортного делового климата».
«Однако из-за небрежности инвестиционных «зазывал» благостная картина уникальности Саратовской области оказалась подпорченной; причиной этого стала продемонстрированная создателями ролика неграмотность. Сначала они отнесли к приоритетным отраслям «топливно-энергитический и нефте-химический комплекс», а затем похвастались «суммарной энергитической мощностью» в размере 6702 МВт», — пишет «Медиаликс 64».
Отметим, что вскоре после указания на ошибку (правильно писать «энергетический») видео было удалено.
Напомним, Корпорация развития Саратовской области была создана весной этого года на базе убыточной «Поволжской газотранспортной компании», которую ранее областные властибезуспешно пытались продать. Целью деятельности появившейся по инициативе губернатора Валерия Радаева новой структуры, как заявили в региональном минэкономики, является «качественная перестройка всей системы взаимодействия с инвесторами и работы над созданием благоприятного делового климата». В областной корпорации развития, сообщал ранее «Бизнес-вектор», работают 23 человека, из бюджета региона компания не финансируется. Предполагается, что она должна «сама развиваться и зарабатывать деньги на свое существование».
Ранее привлечением инвестиций в регион занималось возглавляемое Олегом Галкиным министерство инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области, однако в конце мая его упразднили, переименовав обратно в комитет по управлению имуществом (так эта структура называлась до того, как получила дополнительные полномочия, связанные с инвестициями). Олег Галкин вскоре покинул пост министра.
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