Дома с соболями

В середине июля в Новосибирске стало на одну скульптуру больше: возле дома «Переулок Бульварный» на Тимирязева, 97 открыли целую композицию из бронзовых соболей с фонтаном. Её придумал и создал новосибирский скульптор Игорь Самарин — автор первого соболя-туриста возле дома на Тимирязева, 95, а изготовили в Санкт-Петербурге

Как рассказал корреспонденту НГС скульптор, композиция — в некотором роде продолжение и развитие легенды, которая будет разворачиваться и в других скульптурах на территории «Переулка Бульварный», — именно её, по идее автора, записывает соболь-летописец, который будто наблюдает за всем сверху.

— Есть условная легенда: жил да был соболиный народ, но на той стороне Ельцовки. Была зима, много снега, весной [всё начало таять, случился] потоп, и они переплывают на другую сторону реки — так получился Заельцовский район, — рассказывает Самарин.

На вопрос, имеет ли легенда историческое основание или выдумана, скульптор со смехом загадочно отвечает: «А вот!» Всю её целиком в ближайшее время Игорь Самарин собирается издать — сейчас готовится к публикации детская иллюстрированная книжка.

Скульптуры, по словам автора, символизируют историю Новосибирска — как и сам комплекс: основная идея в его архитектуре — это старый город, Новониколаевск, но на современный манер. Это прослеживается в архитектуре и деталях: например, в элементах дворов и оформлении подъездов. Декоративные арки и ограждения как будто сложены в начале прошлого века — кирпич для них заказывали ручной формовки в Бельгии , чтобы он был похож на тот, который можно увидеть на фасадах новосибирских памятников истории и культуры.

Вся территория комплекса — около 8 га, не освоенными остаются примерно 5 га. Первый дом, 10-этажку на 152 квартиры, сдали в конце 2016 года, через год достроили 13–14-этажный дом ещё на 184 квартиры.

Сейчас строится третий дом, который по конфигурации будет повторять первый, но будет отличаться фасадом и деталями в оформлении. Самые высокие дома, до 18 этажей, могут появиться возле сквера, но это решение ещё не окончательное, как и общее число домов: пока предполагается, что их будет 8, и к завершению проекта сюда переедут около тысячи семей.

Незастроенную территорию сегодня укрывает газон.

— Пока засеяли, чтобы пыль и грязь не гонялась, — поясняет Наталья. — Многие клиенты пугались: «Вы что, заморозили стройку?» Предлагали нам тут и гольф-поле сделать, и футбольное поле.

Предполагалось, что её будет пересекать общедоступный городской бульвар к Тимирязевскому скверу, но от этой идеи решили отказаться — он разделял бы территорию на две, а застройщик хочет оставить её цельной, поэтому бульвар построят вдоль неё по улице Дачная.

Подъезды здесь не закрываются, консьержей тоже нет: за территорией следят из двух пунктов охраны и по мониторам видеонаблюдения, посторонних без приглашения сюда не пускают, даже ремонтники получают в управляющей компании специальные пропуска, которые утром оставляют у охраны, а вечером забирают.

На первых этажах совсем по-домашнему оформили общие гостиные: здесь есть диваны, кресла, камины и телевизоры, а стены украшают изображения старого города и полки с классикой. Но популярностью они пока не пользуются, говорят местные жители — возможно, потому, что пока дома заселены не полностью.

— Можно прийти, посидеть, — говорит жительница первого дома Анна. — Когда у нас были праздники, например, в Новый год или в Масленицу, если кто-то подмерзал, шёл спокойно, садился, пил там чай с блинчиками.

Подъезды вообще выглядят очень непривычно: на входе обязательно есть корзины с чистыми и грязными бахилами, в лифтовых холлах на каждом этаже окна зашторены гардинами и стоят пуфы, колясочные даже почти незаселённого дома заполнены колясками и велосипедами.

Квартиры новым владельцам передаются с ровными белыми стенами и закрытой плёнкой стяжкой. Жители первого дома утверждают, что даже окна в квартирах к передаче ключей были кристально чистыми.

Все этажи в домах жилые. Минимальная площадь квартир — около 49 кв. м, но таких мало, подчеркнула Наталья — большим спросом они не пользуются, их делают просто для ассортимента. Больше покупают 3— и 4-комнатные квартиры, хотя довольно популярны и «двушки». 5 квартир, тоже для ассортимента, застройщик построил под ключ, хотя отдельно такую опцию «Русь» не предлагает. В них, говорит Наталья, было всё, вплоть до постельного белья, и сейчас там уже живут люди. Ремонт и оснащение средней «двушки» обошёлся компании примерно в 5 млн рублей.

В сданных домах в продаже от застройщика квартир уже нет, третий, строящийся дом компания на рынок пока не выставляла. В перепродаже на N1.RU вариантов достаточно много — около сотни на два дома. Цены варьируются от 5 млн рублей за самую маленькую «однёшку» в доме на Тимирязева, 97 до 25 млн рублей за 5-комнатную в нём же, общей площадью 218 кв. м.

В каждом доме предусмотрен 2— или 3-уровневый паркинг, в котором мест больше, чем квартир: например, на 184 квартиры второго дома их 209, в третьем доме обещают построить ещё больше.

— Мы сразу обращаем внимание людей, что наземных мест у нас крайне мало: у первого дома чуть больше, а здесь (возле дома на Тимирязева, 97) буквально несколько мест вдоль Дачной, потому что основной акцент делаем на подземной парковке, — говорят в компании. — Хотелось бы территорию [оставить] под благоустройство, под ландшафтный дизайн.

На парковки спускаются все лифты, попасть в неё можно и через вход со двора, а на первый уровень парковки углового дома — ещё и с улицы. На парковку же выходят и некоторые окна офисов в высоком цоколе. Всего таких помещений шесть, их площадь варьируется от 180 до 210 кв. м. Сейчас они выставлены на продажу. Что именно там появится, в компании предсказать не могут, но рассчитывают, что какие-то из них займут небольшая кофейня или пекарня и магазин.

Местные жители тоже ждут магазина формата «у дома», а Юлия призналась, что была бы не против салона красоты.

— Элементарно маникюр сделать, потому что я сейчас ищу, где поблизости сделать, и не могу [найти], думаю ехать в центр, — говорит девушка.

На инфраструктуру в районе жители первых домов не жалуются: вокруг много магазинов, есть детские сады, в том числе один новый, есть несколько школ — как муниципальные, так и частные, метро близко.

Пробок здесь тоже не замечают, даже с учётом ремонта перекрёстков, который недавно начала делать компания на свои деньги.

— Пробок нет — я знаю, что такое пробки, и здесь на данный момент их нет, — твёрдо говорит Анна.

— Утром, да, [раньше] был затор на выезде к зоопарку, но сейчас там расширили, — припоминает Юлия. — Опять же, супруг недалеко работает, он сейчас на велосипеде ездит или пешком ходит.

Отдельное внимание все жители обращают на благоустройство. Получив совершенно ровный участок, Русь изменила ландшафт, создав холмы и уклоны. Сегодня вокруг домов ровные зелёные газоны, есть пруд с водопадом и мостиком, высокие деревья (липы цветут так, будто растут тут лет по 10). Все деревья здесь пронумерованы: как объяснили в компании, на каждое заводится что-то вроде личного дела, в котором фиксируется, когда оно высажено, какой ему требуется уход и лечение, если дерево заболело.

В Тимирязевский сквер, который в любо другом случае был бы существенным плюсом для комплекса, здесь почти не ходят — разве что с собаками. По сравнению с собственным двором делать там нечего, считают местные жители, да и маленьким детям не так безопасно. В компании «Русь», впрочем, говорят о готовности навести там порядок — но будет это только когда строительство подберётся к скверу. Пока же там просто установили стойки с бумажными пакетами — для собачников.

Обслуживание всего этого богатства обходится жителям в 60 рублей с каждого «квадрата» — то есть примерно от 3 тысяч рублей в месяц. В эту стоимость входит охрана и видеонаблюдение, уборка территории и подъездов, обслуживание лифтов и видеодомофонов. Отдельно оплачиваются коммунальные услуги: все счётчики, включая счётчик отопления, выведены в подъезд, показания сотрудники УК снимают сами каждый месяц. Юлия соглашается, что обслуживание здесь не из дешёвых, но говорит, что «видно, за что платим — тут как в муравейнике: постоянно что-то делают».

Есть тут и свои правила проживания. К примеру, нельзя менять входные двери и окна, вывешивать на фасад кондиционеры. Устроить пикник на газоне тоже не получится: по нему разрешат бегать разве что маленьким детям. Ремонтные работы тоже строго регламентированы: с 9 до 18, с перерывом с 13 до 15, в праздники и выходные шуметь запрещено — говорят, может дойти даже до штрафов. А весь путь по подъезду до ремонтируемой квартиры должен быть застелен плёнкой, чтобы не испортить дорогую отделку.

Главное, о чём единогласно говорят все жители — чувство безопасности.

— Ты попадаешь на территорию — такое ощущение, что попадаешь в собственный двор своего дома, — поделилась ощущениями Анна. — Был случай, когда я шла, и начальник охраны меня просто спросил: «Как вам сегодня погода?» Я себя почувствовала какой-то Мэри Поппинс!

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