Наша марка — ярмарка

— Ольга Владимировна, почему вы решили принять участие в этом проекте?

— Глубоко убеждена, ярмарки нужны. Жители районов области могут покупать товары местных производителей по выгодным ценам. Но в первую очередь они просто необходимы предприятиям, которые работают в глубинке. Сегодня много говорят о том, что нужно развивать переработку на местах. Но некрупным местным производителям трудно выйти на рынок. Проект регионального минпромторга как раз и помогает им сделать это. Анализ сложившейся ситуации и стал отправной точкой в создании этой далеко идущей программы.

Врио министра Николай Николаевич Симонов нашел талантливое и актуальное ее решение и все эти годы курирует и вдохновляет нас. А душой проекта на протяжении многих лет является замначальника управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства Лариса Владимировна Петроченко. И конечно, благодаря новому начальнику этого управления — Максиму Константиновичу Останину у формата региональных ярмарок начинается новый этап развития.

— Легко ли было организовать и провести ярмарку в Линёво?

— Вы знаете, для нас это был такой же, как все остальные ярмарки, проект. Обычно все начинается с того, что специалисты минпромторга изучают реестры местных компаний, знакомятся с продукцией, которую те выпускают, смотрят, как предприятия ведут бизнес, платят налоги. Самым достойным предлагают принять участие в ярмарке.

За несколько дней до события монтажная бригада выезжает на место и приступает к обустройству площадки совместно с представителями районных администраций, роль которых невозможно недооценить, это подвод воды, электричества. Если это нужно, завозим необходимое торговое оборудование, устанавливаем палатки, деревянные конструкции и натяжные павильоны.

Есть масса нюансов, которые необходимо предусмотреть. Ведь, когда местные компании приедут на ярмарку, все для них должно быть готово, причем с учетом их требований. Это большая, сложная и кропотливая работа. А еще надо позаботиться о транспорте, логистике и рекламе. Наши художники-оформители делают баннеры, растяжки, украшают павильоны. Кстати, эти павильоны — в ярмарочном формате так называют все торговые палатки, шатры — мы уже много лет заказываем у нашего партнера Сергея Александровича Пияндина.

— А что самое приятное в вашей работе?

— Пожалуй, видеть, как наполняются прилавки. Экспонируется самый широкий ассортимент. Это продукты питания: мясные деликатесы, колбасные изделия, хлеб, молочные продукты — все свежее, отличного качества. Также представлены одежда, обувь, трикотаж, строительные материалы и многое другое. И все это сделано у нас. А цены, заметьте, на 20–25 процентов ниже среднего по рынку. Причем каждый раз в ярмарке, помимо производителей, которые давно работают на рынке, принимают участие новые компании. Это значит, что бизнес в районах развивается и программа работает. И жители очень хорошо отзываются. Когда мы проводили нашу очередную ярмарку в Сузуне , люди шли нескончаемым потоком.

— На ваш взгляд, в чем секрет успеха?

— Главное — это хороший коллектив. На любого из своих работников я могу положиться как на саму себя благодаря их многолетнему добросовестному труду. Например, бригадир монтажной группы Денис Жуков трудится у нас уже десять лет, ему можно доверить любой, самый сложный проект. Директор выставочной группы Виктор Федорченко не раз справлялся с самыми нестандартными ситуациями. Не могу не упомянуть также нашего финансового директора Светлану Мурашеву и офисногосотрудника Наталью Бочкарёву , да и многих других. Я глубоко убеждена: у нас впереди еще масса интересной, захватывающей и, самое главное, нужной людям работы.

Федеральные награды региональному минпромторгу, а также организаторам Линёвской ярмарки — победителя всероссийского конкурса — из Москвы Новосибирск привез Максим Останин, замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

— Это высокая оценка деятельности как нашего министерства, так и представителей торговли, отличный подарок к профессиональному празднику! — отметил Максим Останин в интервью корреспонденту «Советской Сибири»

Факт. За последние 17 лет в Новосибирской области прошло 170 оптово-розничных универсальных ярмарок, в которых приняли участие 20 тысяч местных производителей. Ярмарки посетили не менее 500 тысяч жителей Новосибирской области.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №30 от 25 июля 2018 года