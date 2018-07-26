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В рамках проект «Умный город» в Сосновом Бору модернизируют транспортную систему и ЖКХ
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В рамках проект «Умный город» в Сосновом Бору модернизируют транспортную систему и ЖКХ 

АСН-Инфо 27 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Создание концепции «умного города» в Сосновом Бору начнется с модернизации систем ЖКХ и транспорта.
Такие решения были приняты на рабочем совещании по реализации проекта «Умный город» с участием руководства города, Госкорпорации «Росатом», Фонда «Центр стратегических разработок Северо-Запада» в Агентстве экономического развития Ленобласти.
На первом этапе «строительства» «умного города» предполагается внедрить интеллектуальную программу, обеспечивающую интеграцию данных систем ЖКХ, безопасного города, транспортной и аварийной. Создав, таким образом, единый «пульт управления» Сосновым Бором. В дальнейшем в программу будет интегрирована и система «умного» освещения.
«Эти, на первый взгляд, простые решения смогут существенно повысить уровень безопасности и комфорта жизни горожан в краткосрочной перспективе, что является главным фактором успеха проекта «умный город»», — утверждает заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.
Проект решений по модернизации систем городского транспорта, ЖКХ и освещения будет передан для утверждения в Минстрой России в середине августа.
Сосновый Бор вошел в список 19 «пилотных» населенных пунктов РФ, где будет при поддержке федерального финансирования внедряться цифровые технологии управления развитием городских пространств. Проект должен быть реализован к 2024 году.
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