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ОМК увеличила выпуск ж/д колес в три раза на фоне заказов РЖД
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ОМК увеличила выпуск ж/д колес в три раза на фоне заказов РЖД 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
«Выксунский металлургический завода» (ВМЗ, входит в «Объединенную металлургическую компанию», ОМК) выпустил по итогам работы в январе-июне 2018 года более 425 тыс. железнодорожных колес, сообщило предприятие.
По итогам аналогичного периода прошлого года предприятие выпустило 132 тыс. железнодорожных колес. Таким образом, производство выросло в 3,2 раза.
«Рост выпуска колесной продукции связан с увеличившимся спросом, в том числе, со стороны основного потребителя — компании «Российские железные дороги», а также с исключением демпинговых практик со стороны украинского производителя на рынке Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.
Компания в данный момент не раскрывает данные о производстве труб в I полугодии 2018 года, сообщил RNS официальный представитель ВМЗ.
ВМЗ является одним из крупнейших российских производителей электросварных труб различного диаметра для добычи и транспортировки нефти и газа, строительства, жилищно-коммунальной сферы, а также крупнейший мировой производитель цельнокатаных железнодорожных колес для пассажирских и грузовых вагонов, локомотивов и поездов метрополитена.
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