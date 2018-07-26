ОМК увеличила выпуск ж/д колес в три раза на фоне заказов РЖД

«Выксунский металлургический завода» (ВМЗ, входит в «Объединенную металлургическую компанию», ОМК) выпустил по итогам работы в январе-июне 2018 года более 425 тыс. железнодорожных колес, сообщило предприятие.

По итогам аналогичного периода прошлого года предприятие выпустило 132 тыс. железнодорожных колес. Таким образом, производство выросло в 3,2 раза.

Компания в данный момент не раскрывает данные о производстве труб в I полугодии 2018 года, сообщил RNS официальный представитель ВМЗ.

ВМЗ является одним из крупнейших российских производителей электросварных труб различного диаметра для добычи и транспортировки нефти и газа, строительства, жилищно-коммунальной сферы, а также крупнейший мировой производитель цельнокатаных железнодорожных колес для пассажирских и грузовых вагонов, локомотивов и поездов метрополитена.