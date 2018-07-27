Счетная палата выявила перерасход на 655 млн при реконструкции аэропорта «Храброво» 

Перерасход федеральных средств при реконструкции калининградского аэропорта «Храброво» составил 655 миллионов рублей. Об этом информирует Счетная палата России.
В сообщении говорится, что реконструкция аэровокзального комплекса, а также проект по удлинению взлетно-посадочной полосы стартовали в 2014 году в рамках программы подготовки к проведению чемпионата мира по футболу. Срок завершения работ был установлен на 2016 год, однако из-за низкого уровня работ график не соблюдался.
«В результате, эти факторы привели к удорожанию стоимости реконструкции аэропорта с 3,3 млрд рублей до 3,9 млрд рублей, или на 655 млн рублей, подлежащих оплате за счет средств федерального бюджета», — приводятся в сообщении слова директора департамента Счетной палаты Олега Чернявского.
Отмечается, что на сегодняшний день работы по реконструкции аэропорта завершены. В июне 2018 года Росавиацией выдано разрешение на ввод объекта реконструкции в эксплуатацию. По итогам проверки Счетная палата направила информационные письма президенту РФ, в Росавиацию, представление — ФГУП «Администрации гражданских аэропортов», отчет — в палаты Госдуму РФ и Совет федерации.